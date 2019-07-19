《經濟通通訊社１９日專訊》國際清算銀行（ＢＩＳ）最新公布，６月人民幣實際有效匯率
指數降１﹒４５％至１２０﹒４２，為四連降至半年新低，上月修正後為降１﹒４７％。當月人
民幣名義有效匯率降１﹒３８％至１１５﹒８９，為兩連跌且創半年新低，上月修正後為降
１﹒３３％。
《路透》根據ＢＩＳ公布的數據統計，今年人民幣實際有效匯率累計跌０﹒５４％，名義有
效匯率則累計跌０﹒２２％。（ｗｌ）
19/07/2019 16:48
【聚焦人幣】ＢＩＳ：人幣６月實際及有效匯率再雙降，均創半年低
《經濟通通訊社１９日專訊》國際清算銀行（ＢＩＳ）最新公布，６月人民幣實際有效匯率
指數降１﹒４５％至１２０﹒４２，為四連降至半年新低，上月修正後為降１﹒４７％。當月人
民幣名義有效匯率降１﹒３８％至１１５﹒８９，為兩連跌且創半年新低，上月修正後為降
１﹒３３％。
《路透》根據ＢＩＳ公布的數據統計，今年人民幣實際有效匯率累計跌０﹒５４％，名義有
效匯率則累計跌０﹒２２％。（ｗｌ）
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