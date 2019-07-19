【科創板】上交所：科創板不開放Ｔ＋０，融券負債不可即日償還

《經濟通通訊社１９日專訊》科創板下周一（２２日）開板，據報有券商對個人投資者明確

，客戶須確認賦予券商Ｔ＋０強制平倉的權利，即券商有權盤中斬倉。

上交所交易管理部副總監方芳今日接受中央電視台訪問時表示，主板沒有放開融券Ｔ＋０，

科創板也一樣，這點沒有變化。（ｅｙ）

