【企業盈喜】思考樂（１７６９）料撇除指定開支多賺不少於５０％

《經濟通通訊社１９日專訊》思考樂教育（０１７６９）發盈喜，預期截至６月３０日止中

期業績倘不計及期內產生的非經常性上市開支，以及由１月１日起採納國際財務報告準則第１６

號－租賃，導致使用權資產攤銷及確認租賃負債利息這些指定開支，預期持續經營業務除稅後純

利將較去年同期增加不少於５０％。

有關純利增加主因輔導課時總數增加，令收益增加，加上改善經營效率，使營運表現有所改

善。不過，經計及有關影響，預期中期持續經營業務除稅後純利與去年同期相比並無重大差異。

該集團預期於８月公布業績。（ｗｈ）

