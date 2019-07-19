【企業盈警】正大企業（０３８３９）料中期溢利跌逾２１％

《經濟通通訊社１９日專訊》正大企業（０３８３９）預期截至６月３０日止中期溢利約

１１００萬美元，較去年同期純利約１４００萬美元跌約２１﹒４３％。溢利下跌主因合營企業

易初明通投資業務表現較差，導致易初明通應佔溢利下跌。

該集團預期於８月中旬公布業績。

另外，該集團指，內地農業農村部公告於明年１月１日起內地正式禁止使用抗生素作為動物

促生長用途，雖然其一直發展其他業務，惟有關實施預計對其生化業務造成不利影響，因為其收

入相當大的部分來自於內地銷售抗生素作為動物促生長用途。（ｗｈ）

