  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

19/07/2019 08:03

【企業盈警】正大企業（０３８３９）料中期溢利跌逾２１％

　　《經濟通通訊社１９日專訊》正大企業（０３８３９）預期截至６月３０日止中期溢利約
１１００萬美元，較去年同期純利約１４００萬美元跌約２１﹒４３％。溢利下跌主因合營企業
易初明通投資業務表現較差，導致易初明通應佔溢利下跌。
　　該集團預期於８月中旬公布業績。
　　另外，該集團指，內地農業農村部公告於明年１月１日起內地正式禁止使用抗生素作為動物
促生長用途，雖然其一直發展其他業務，惟有關實施預計對其生化業務造成不利影響，因為其收
入相當大的部分來自於內地銷售抗生素作為動物促生長用途。（ｗｈ）

返回新聞主頁

「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
最新專題
More
國際動態19/07/2019
日「京都動畫」遭縱火 33死36傷
生財有道18/07/2019
【港鐵盈警】港鐵為紅磡事件撥備20億元 料將降公司現金流
生財有道18/07/2019
沙中線明年首季局部開通大圍至啟德站　料可3分半鐘一班車
生財有道18/07/2019
電子錢包戰　AlipayHK成為港人最常用的電子錢包
生財有道18/07/2019
《開市Good Morning》熊麗萍：平保93元以下分段吸納
生財有道18/07/2019
峰滙金融料下半年恒指達31700點，籲買本港地產股及內地消費股
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】領展TKO Gateway便攜式香薰機

【etnet Bonus賞你】荃灣千色匯及元朗千色匯 x 韓國紙雕插畫藝術家Soo Min Kim 消暑手搖沙冰杯+簡約家用收納箱

【etnet Bonus賞你】Luke Sir曾智華新書《有盈退休》

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金