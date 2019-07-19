《經濟通通訊社１９日專訊》卜蜂國際（０００４３）預期截至６月３０日止中期純利
８０００萬美元，較去年同期純利１﹒０７億美元跌約２５﹒２３％。
該集團指純利下降主因生物資產公允值變動淨額差異，去年上半年錄得正變動淨額８４００
萬美元，而今年上半年越南豬價下降而預期錄得負變動淨額。但部分負面影響對其上半年表現因
內地業績改善而抵銷。
該集團預期於８月中旬公布業績。（ｗｈ）
19/07/2019 08:03
【企業盈警】卜蜂國際（０００４３）料中期純利跌２５％
《經濟通通訊社１９日專訊》卜蜂國際（０００４３）預期截至６月３０日止中期純利
８０００萬美元，較去年同期純利１﹒０７億美元跌約２５﹒２３％。
該集團指純利下降主因生物資產公允值變動淨額差異，去年上半年錄得正變動淨額８４００
萬美元，而今年上半年越南豬價下降而預期錄得負變動淨額。但部分負面影響對其上半年表現因
內地業績改善而抵銷。
該集團預期於８月中旬公布業績。（ｗｈ）
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