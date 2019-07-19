【企業盈警】卜蜂國際（０００４３）料中期純利跌２５％

《經濟通通訊社１９日專訊》卜蜂國際（０００４３）預期截至６月３０日止中期純利

８０００萬美元，較去年同期純利１﹒０７億美元跌約２５﹒２３％。

該集團指純利下降主因生物資產公允值變動淨額差異，去年上半年錄得正變動淨額８４００

萬美元，而今年上半年越南豬價下降而預期錄得負變動淨額。但部分負面影響對其上半年表現因

內地業績改善而抵銷。

該集團預期於８月中旬公布業績。（ｗｈ）

