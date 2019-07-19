《經濟通通訊社１９日專訊》首創環境（０３９８９）料截至６月３０日止中期溢利較去年
同期溢利有所增長。
該集團指溢利增長主要來自撥回有關南昌項目以前年度減值虧損約５８００萬元人民幣及收
回相關利息約１０６０萬元人民幣。
該集團預期於８月中下旬公布業績。（ｗｈ）
19/07/2019 08:05
【企業盈喜】首創環境（０３９８９）料中期溢利同比增長
《經濟通通訊社１９日專訊》首創環境（０３９８９）料截至６月３０日止中期溢利較去年
同期溢利有所增長。
該集團指溢利增長主要來自撥回有關南昌項目以前年度減值虧損約５８００萬元人民幣及收
回相關利息約１０６０萬元人民幣。
該集團預期於８月中下旬公布業績。（ｗｈ）
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