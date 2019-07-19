《日入而息》啟德地接獲４標書反應冷淡，港股全周升２９３點

《今天重點》﹡地政署指啟德４Ａ區１號住宅地共接獲４份標書

﹡中原ＣＣＬ按周再跌０﹒４３％，四區樓價三升一跌

﹡銀公表示下半年經濟仍極不明朗，料本港全年經濟增長將低於２％；料拆息

未來仍有較大波動，目前未見有資金外流情況



《即日市況》﹡人行放水Ａ股反彈，港股收升３０３點報２８７６５，破廿天百天線



《深滬股市》﹡科創板開鑼前最後交易日，滬指升０﹒８％中止三連跌



《美元匯價》﹡環球避險情緒帶動需求，日圓仍有上升空間；歐元最新報１﹒１２３３╱

３７，日圓最新報１０７﹒６３╱６４



《公司業績》﹡昌興（００８０３）年度虧損增至１８﹒３億元不派息，今早復牌

﹡東方證券（０３９５８）半年度純利升７２％，營業總收入增８９％

﹡海通證券（００６８３７）上半年多賺８２％至５５億元人民幣



《公司資訊》﹡中油燃氣（００６０３）發行四年期３﹒２億美元５﹒５厘優先票據

﹡中達集團（００１３９）主要股東連日增持共８９０８萬股

﹡阜博集團（０３７３８）收購數碼媒體版權管理業務涉５０００萬美元

﹡恆宇（０２４４８）獲承包本港多間校舍加建工程合約，涉２﹒５億元

﹡國藥科技（０８１５６）夥國藥藥材與中維華信簽戰略合作

﹡景瑞控股（０１８６２）發行２﹒６億美元優先票據，年息１２厘

﹡渣打（０２８８８）上日倫交所回購逾１４３萬股，涉資近１億元

﹡華君國際（００３７７）以２６１５萬人幣投得南京經濟區土地

﹡新煮意（０８１７９）建議股份十合一

﹡億勝生物（０１０６１）研發滴眼液首階段三期試驗已成功完成

﹡中聯通（００７６２）６月４Ｇ用戶按月淨增１７﹒５萬戶



《國企紅籌》﹡錦江酒店（０２００６）獲批改名錦江資本

﹡上海石化（００３３８）半年柴油銷售收入按年跌３﹒６％



《神州民企》﹡騰訊（００７００）與寶馬聯手在華成立自動駕駛汽車計算中心

﹡五洲國際（０１３６９）折讓出售杭州商用物業，套現贖回部分債券

﹡比亞迪（０１２１１）與豐田擬合作開發電動車及電池

﹡海通國際（００６６５）發行７億美元債券，息率３﹒３７５％



《中國要聞》﹡中興通訊首提５ＧａａＰ理念，開創５Ｇ價值新高地

﹡河南開封取消限售令，「因城施策」是政策主旋律

﹡工信部公示第３２２批道路機動車輛生產企業及產品

﹡農業農村部表示隨著西瓜等上市，水果價格開始回落

﹡中原許大偉稱移民查詢上升，港人趨向東南亞投資置業

﹡能源局就加強油氣管網設施公平開放等公開徵求意

﹡東海證券董事長配合調查並於同日辭職，或涉阜興案

﹡人行１０００億逆回購利率持平，全周淨投放規模創半年高

﹡財政部表示個人持新三板股票逾１年股息紅利所得暫免稅

﹡台灣擬禁止公務機關採購華為、中興及海康威視產品

﹡美國參議員要求限制華為買賣美國專利

﹡英安全委員會表示新首相需盡快決定是否讓華為參與５Ｇ

﹡趕在中美對話前夕，中國購買大量美國高粱

﹡中銀協表示去年人民幣跨境收付金額同比增長４６％

﹡農業農村部表示非洲豬瘟疫情有效控制，要抓好產品供應

﹡上海市委書記李強專題調研臨港地區

﹡上海市檢一分院原檢察長葉青受賄千萬元獲刑１０年

﹡申能集團與上海電纜所正式實施重組

﹡分析指陸金所轉型消費金融公司可解決持牌經營問題，為ＩＰＯ鋪路

﹡作業盒子獲阿里領投１﹒５億美元Ｄ輪融資，改名小盒科技

﹡前海管理局表示政局不穩為香港帶來短期影響，惟長期影響不大

﹡財政部表示中央５９家企業國資劃轉社保約６６００億；６月全國發行地方

政府債券８９９６億元

﹡摩通中國區ＣＥＯ表示全力推進在華控股券商籌備

﹡中證監表示科創板各項準備工作已經就緒

﹡外交部表示中美再次通話，討論落實「習特會」共識

﹡三證齊備表示ｖｉｖｏ首款５Ｇ手機８月正式上市

﹡上交所表示科創板不開放Ｔ＋０，融券負債不可即日償還；上交所將發布上

證科創板５０成分指數

﹡澳洲公民楊恆均在中國被刑拘，澳外交部表示失望

﹡內地允許非上市銀行發優先股，保障中小銀行信貸投放

﹡人社部表示一定能確保基本養老金按時足額發放



《寶島快訊》﹡台股收升０﹒７％，報１０８７３﹒１９點



《其他消息》﹡通訊辦表示參與５Ｇ頻譜拍賣接受申請

﹡政府調查指１７％受訪者料第三季業務狀況較上一季差

﹡保監局轉授權力予金融管理專員及簽訂新《諒解備忘錄》

﹡前年港鐵縱火案中患妄想症的疑犯被裁定死於自殺

﹡深股通額度全日用２０﹒４億元，陸股通連續四天淨流入；滬股通額度全日

用４５億元，陸股通淨買入近６２億元

﹡中原ＣＣＬ按周再跌０﹒４３％，四區樓價三升一跌；中原十大屋苑周末預

約睇樓量按周微升３﹒２％

﹡地政署表示屯門景秀里與景峰徑交界住宅地下周五起招標；啟德４Ａ區１號

住宅地共接獲４份標書

﹡蔡鳳儀再獲委任為證監會執行董事

﹡銀公表示下半年經濟仍極不明朗，料本港全年經濟增長將低於２％；料拆息

未來仍有較大波動，目前未見有資金外流情況



《移交逃犯》﹡凌晨有旅遊巴接載數百人到大埔連儂隧道破壞及貼海報

﹡楊岳橋稱港人獲庇護影響香港聲譽；葉劉稱勿包容疑犯

﹡逾千精神健康專業人士聯署指爭議演變成精神健康危機

﹡學者及前高官等３５人聯署促政府帶動和解、各方克制

﹡蔡英文稱會人道處理香港示威者，外交部：勿假裝慈悲

﹡公民黨發信質詢盧偉聰，提出六項要求促避免警民衝突

﹡民陣７２１遊行獲不反對通知書，惟不准入金鐘中環；民陣就警方新發出的

不反對通知書上訴，要求明日聆訊

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