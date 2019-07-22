《日出而作》元朗暴力事件多人傷，國泰完成收購香港快運

《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２７１５４．２０ 跌 ６８．７７點╱０．２５％
標普５００ ２９７６．６１ 跌 １８．５０點╱０．６２％
納斯達克 ８１４６．４９ 跌 ６０．７５點╱０．７４％
倫敦富時１００ ７５０８．７０ 升 １５．６１點╱０．２１％
法蘭克福ＤＡＸ １２２６０．０７ 升 ３２．２２點╱０．２６％
巴黎ＣＡＣ４０ ５５５２．３４ 升 １．７９點╱０．０３％
﹡香港時間７：４５ａｍ美元兌日圓１０７．８２，歐元兌美元１．１２２０
22/07/2019 07:46
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紐約道瓊斯 ２７１５４．２０ 跌 ６８．７７點╱０．２５％
標普５００ ２９７６．６１ 跌 １８．５０點╱０．６２％
納斯達克 ８１４６．４９ 跌 ６０．７５點╱０．７４％
倫敦富時１００ ７５０８．７０ 升 １５．６１點╱０．２１％
法蘭克福ＤＡＸ １２２６０．０７ 升 ３２．２２點╱０．２６％
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