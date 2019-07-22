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22/07/2019 07:46

《日出而作》元朗暴力事件多人傷，國泰完成收購香港快運

　　《外圍重點》歐美主要股市指數收市：　
　　
　　　　　　　　紐約道瓊斯　　　　２７１５４．２０　跌　　６８．７７點╱０．２５％　
　　　　　　　　標普５００　　　　　２９７６．６１　跌　　１８．５０點╱０．６２％　
　　　　　　　　納斯達克　　　　　　８１４６．４９　跌　　６０．７５點╱０．７４％　
　　　　　　　　倫敦富時１００　　　７５０８．７０　升　　１５．６１點╱０．２１％　
　　　　　　　　法蘭克福ＤＡＸ　　１２２６０．０７　升　　３２．２２點╱０．２６％　
　　　　　　　　巴黎ＣＡＣ４０　　　５５５２．３４　升　　　１．７９點╱０．０３％　
　　
　　　　　　　﹡香港時間７：４５ａｍ美元兌日圓１０７．８２，歐元兌美元１．１２２０

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「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
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