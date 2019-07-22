《一周攻略－周進略》月底議息結果無論如何，小心股市震盪

《一周攻略》過去一周，金融市場繼續糾纏在議息上。是的，７月底美聯儲才議息，但踏入

下半年以來，眾說紛紜，減息之說甚囂塵上，有說減四分一厘，應是過半數押注於利率期貨者所

想，另有部分說減半厘，至於說不減者，不是沒有，惟確是幾稀矣！



＊先發制人減息理據有二＊



說到底，６月起，美聯儲的議息會議，以至隨後的記者會，甚至一直延伸到近日，儲局主席

鮑威爾出席聽證會也好，局內第二號人物或其他委員也好，陸續在公開場合發言，似乎都頗為一

致的，就是要有適當行動以支持經濟，當中有部分，其實在上一次會期，已經認為要減息的，如

今更是認為這樣最好。

當然，他們都有理據支持的，主要有二。

一來，全球經貿關係的格局有變，不明朗之至，局方無可奈何，只能把不明朗一事算進去，

為避風險，大可以先發制人地減息，以免情況惡化云云。

二來，多年以來，局方賴以作出決定的一個指標，就是經濟學上有所謂菲利甫曲線，也就是

失業與通脹的替代，近人多有質疑，何以失業低至此，通脹上不去多少，而通脹低於局方要求的

２％目標水平多時，亦自然有人認為，應盡快減息，以支持通脹上升，以說明此目標水平是有可

信性云云。



＊周末至議息前，不得隨意發言＊



無論如何，局方自有其考慮。外界反應方面，投資者似乎亦一面倒，利率期貨固然很快地，

從兩周前非農數據公布後，一下子減息半厘概率大降，到近日連番有與會白發言放風，一下子又

概率大增。

然而，值得小心，與會者由剛過去周六（２０日）開始，一直到７月底開始議息，都不得隨

意發言，換言之，對於市場人士來說，少了一樣可以在媒體上為大家帶來隨機震盪的效果，大家

自由決定是否繼續押注於此，抑或在真正議息前，已經先行部分止賺止蝕。



＊成交少波幅低，作壁上觀者眾＊



誠然，投資者有部分買定離手，但觀乎港股場內，成交不振，波幅偶有增大，但多數是收窄

者，即說明更多人是作壁上觀，寧願看清形勢再算。

事實上，小心駛得萬年船，如今看來，大家不妨做個沙盤推演，如果７月底的減息是四分一

或半厘，又或者不加不減，究竟是何反應才合理。



＊減息幅度多少，後市也可震盪＊



先說減息四分一厘，順應民意吧。如此一來，是最符合最多人所說的概率，總不成說是沒有

預期吧，但這也就是充分反映了，真正落實，反而是把倉位部分止賺止蝕的時刻，有所謂好消息

出貨之說吧。

至於減息半厘吧，近日所見，概率大增，略低於減四分一厘之說而已。然而，真有此一著，

大家如何是好？樂觀不起來，只能說，局方掌握了一些數據，說明真實的經濟環境遠差於目前數

據所見，才有必要如此先發制人，四分一厘都不足以是適當行動以支撐經濟，那是說，減息周期

開展之餘，經濟衰退亦逼在眉睫矣！股市近日急升至此，會否調整一段，大家可以想像。



＊議息前適量減倉，以防大熱竟倒灶＊



最後，假如不加不減（主要其實是不減吧！），那又如何？大家不難想像，局方大員連日來

的期望管理，或多或少外界自行對號入座，都是說減的，如此一來，豈不是局方的期望管理，引

導或誤導了外界，讓人以為減息！如此一來，原有的倉位的配置，來個震盪，不無道理吧！

是故，大家要小心，由如今至真正議息結果公有，真的要小心應對，短線操作者，應緊記適

當時候先行減倉，不應貪勝不知輸，因為只消一個不小心，就是「大熱倒灶」！

《經濟通通訊社特約分析師 周進略》（本欄逢周一刊出）

