《選股情報－石鏡泉》仍持７月１８日之議

《選股情報》仍持７月１８日之議



１８日題：「議而有果，果而不行」

內文：「上句是筆者對Ｇ２０時習特會的總結。今見。

任何對中美貿談的樂觀尚可有嗎？這就是２８６屢攻不破的原因。」



今時又話華為有得傾，果如是？《香港經濟日報研究部主管 石鏡泉》

