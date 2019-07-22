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22/07/2019 09:16

《選股情報－石鏡泉》仍持７月１８日之議

　　《選股情報》仍持７月１８日之議

　　１８日題：「議而有果，果而不行」
　　　　內文：「上句是筆者對Ｇ２０時習特會的總結。今見。
　　　　　　　　任何對中美貿談的樂觀尚可有嗎？這就是２８６屢攻不破的原因。」

　　今時又話華為有得傾，果如是？《香港經濟日報研究部主管　石鏡泉》

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