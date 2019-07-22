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即市新聞

22/07/2019 13:33

本地地產股偏軟，港股午後跌幅擴至２３４點報２８５３０

　　《經濟通通訊社２２日專訊》內地科創板首批股份今上市，開市半小時成交已超過２００億
元人民幣，港股相比之下表現失色，半日大部分時間跌幅達２００點，中午收報２８５４２跌
２２２點。午後開市延續跌勢。美國聯儲局官員對七月減息預期沒有一致看法，本地地產股普遍
向下，新地（０００１６）跌２﹒３６％，報１３２﹒６元；九倉置業（０１９９７）瀉２﹒５
９％，報５０﹒７５元，暫為表現最差藍籌。
　　豬肉股繼續有炒風，萬洲（００２８８）漲１﹒９１％，報８元，暫為最大升幅藍籌；申洲
國際（０２３１３）獲ＱＤＩＩ唱好，今早破頂，午後續升１﹒０９％，報１１１﹒３元。
　　現時，恆生指數報２８５３０，跌２３４點或跌０﹒８２％，失守百天線（約２８６４４點
），主板成交３９３﹒２３億元。國企指數報１０８３８，跌７１點或跌０﹒６５％。　
　　上證指數報２９００，跌２３點或跌０﹒８２％，成交１４９８﹒０３億元人民幣。深成指
數報９１６０，跌６８點或跌０﹒７４％，成交１４８３﹒６３億元人民幣。

　　表列十大升跌幅藍籌表現﹕

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　萬洲國際（００２８８）　　　　８﹒００元　　　升１﹒９１％
　　長實集團（０１１１３）　　　６１﹒６５元　　　升１﹒１５％
　　申洲國際（０２３１３）　　１１１﹒３０元　　　升１﹒０９％
　　太古Ａ　（０００１９）　　　９５﹒１５元　　　升０﹒７９％
　　舜宇光學（０２３８２）　　　８８﹒７０元　　　升０﹒３４％

　　銀河娛樂（０００２７）　　　５６﹒３０元　　　跌２﹒００％
　　中國聯通（００７６２）　　　　８﹒０６元　　　跌２﹒１８％
　　新地　　（０００１６）　　１３２﹒６０元　　　跌２﹒３６％
　　中海外　（００６８８）　　　２７﹒９５元　　　跌２﹒４４％
　　九倉置業（０１９９７）　　　５０﹒７５元　　　跌２﹒５９％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｙｋ）

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「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
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