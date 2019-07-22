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即市新聞

22/07/2019 09:22

內地科創板首開，港股低開１５３點報２８６１２點，國指跌４４點

　　《經濟通通訊社２２日專訊》內地創科板今日首開，市場焦點都落在Ａ股身上，港股方面則
表現走弱。港鐵（０００６６）繼續受盈警事件影響，今早股價低開逾１％，另外內房及本港地
產股亦略線回吐。
　　恆生指數報２８６１２點，跌１５３點或跌０﹒５３％，主板成交３０﹒９９億元。國企指
數收報１０８６４點，跌４４點或０﹒４１％。
　　重磅股方面，匯豐控股（００００５）跌０﹒３１％，報６４﹒８５元；港交所（００３８
８）跌０﹒５１％，報２７２元；騰訊控股（００７００）跌０﹒７７％，報３５９元；中國移
動（００９４１）跌０﹒８５％，報７０﹒０５元；友邦保險（０１２９９）跌１﹒１３％，報
８７﹒５元。

　　恆指十大跌幅股份表現如下：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中生製藥（０１１７７）　　　８﹒８５元　　　跌１﹒６７％
　　創科實業（００６６９）　　５９﹒５５元　　　跌１﹒５７％
　　交通銀行（０３３２８）　　　５﹒８９元　　　跌１﹒３４％
　　港鐵公司（０００６６）　　５３﹒５０元　　　跌１﹒２９％
　　中國人壽（０２６２８）　　２０﹒５０元　　　跌１﹒２０％
　　信和置業（０００８３）　　１３﹒３２元　　　跌１﹒１９％
　　恆安國際（０１０４４）　　５６﹒４０元　　　跌１﹒１４％
　　友邦保險（０１２９９）　　８７﹒５０元　　　跌１﹒１３％
　　中海外　（００６８８）　　２８﹒３５元　　　跌１﹒０５％
　　長和　　（００００１）　　７６﹒３５元　　　跌０﹒９７％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｕｌ）

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「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
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