《盤後部署》港股二萬八小注衍生工具博彈，議息前２８７００受阻

《經濟通通訊社２２日專訊》亞洲股市今早普遍低開低走，雖然內地科創板首日掛牌「開門

紅」，吸引資金轉移投資，港股今早受內Ａ股拖累下，低開後連失三條移動平均線，本港地產股

、內房及濠賭板塊急挫，而萬洲國際（００２８８）則逆市造好升逾１％成最佳藍籌。

重磅股方面，匯豐控股（００００５）跌０﹒９２％，報６４﹒４５元；港交所

（００３８８）跌２﹒４９％，報２６６﹒６元；騰訊控股（００７００）跌１﹒１６％，報

３５７﹒６元；中國移動（００９４１）跌１﹒９１％，報６９﹒３元；友邦保險

（０１２９９）跌１﹒５３％，報８７﹒１５元。

恆生指數收報２８３７１點，跌３９４點或跌１﹒３７％，主板成交６７７﹒５０億元。國

企指數報１０７７０，跌１３９點或跌１﹒２８％。

上證綜合指數報２８８６點，跌３７點或跌１﹒２７％。深證成份指數報９１２２點，跌１

０５點或跌１﹒１５％。兩市合共成交４１４１﹒２５億元人民幣。



＊預料ＩＭＦ對經濟悲觀，歐洲有借口提早減息＊



國際貨幣基金組織（ＩＭＦ）於明天（２３日）公布《世界經濟展望》，市場預計對經濟看

法悲觀，早前歐洲央行總裁德拉吉曾暗示新一輪寬鬆措施即將出台。市場預料是次報告會再次調

低全球經濟增長預測，以對歐洲減息作出支持。歐洲央行將於本周四（２５日）開議息會議，市

場預料減息機會頗大，但市場人士更關注是會否於９月重啟量化寬鬆措施，將會對來年經濟有明

顯指向。

據德國媒體報道指，德拉吉有機會於１１月重啟購買公債計劃，以支援歐元區經濟，消息指

此舉志在鼓勵企業加大投資。美銀美林調查顯示，有６０％基金經理預計，歐洲央行年底將會買

更多債，對債券孳息率打壓力較大；而野村分析師認為，歐元將在歐洲央行會議召開前走勢疲弱

，但歐洲央行維持息口可能性也比較高，這會令市場會感到失望，屆時歐元可能出現下意識的反

彈。

歐洲量寬環境下，加上美國有望在本月開展減息周期，利好金融市場氣氛，港股亦有望見底

回穩。



＊港股早前現七連陽，減息前仍在波幅區間上落＊



港股早前見七連陽，但仍未能突破二萬九關口，反映港股沽壓力較強，投資者目前對減息預

期普遍正面，但由於經濟目前下行情況未能，投資者亦不敢隨意加倉減倉。相信港股目前波幅會

在２８０００點至２８７００之間上落，直至歐洲及美國減息明朗化後才會清晰指引，投資者可

考慮小注入手衍生工具，即碰二萬八左右開好倉，至２８７００反手開淡。考慮到恆指１４天

ＲＳＩ維持在５０左右狀態，ＭＡＣＤ亦在中線糾纏，目前入手正股或缺乏方向，未必是好時機

。（ｕｌ）

