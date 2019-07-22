《國際要聞》安倍晉三未能保住參議院三分二修憲議席

《經濟通通訊社２２日專訊》日本首相安倍晉三宣布在參議院選舉中獲勝，但失去修憲所需

的三分之二議席門檻的原本優勢。

安倍晉三的自民黨及其盟友公明黨在１２４個改選席位中至少已經贏得６９個，加上擁有７

０個非改選席位，在全院２４５個席位中已經取得超過一半，但失去１６４席的三分二門檻。

安倍晉三一直希望修改《日本國憲法》第九條，將自衛隊列入憲法中，讓日本正式擁有軍力

。（ｍｎ）

