【脫歐之後】英國財相夏文達：永不支持硬脫歐，約翰遜當選將辭職

《經濟通通訊社２２日專訊》英國財相夏文達表示，如果約翰遜成為下一任首相，他將在周

三辭職，因他反對無協議脫歐。

夏文達稱，約翰遜要求他的政府成員準備接受在１０月３１日硬脫歐，但他個人永不支持無

協議脫歐，他本人將在現任首相文翠珊周三向英女王正式請辭之前提出辭職。（ｍｎ）

