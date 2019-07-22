《經濟通通訊社２２日專訊》英國財相夏文達表示，如果約翰遜成為下一任首相，他將在周
三辭職，因他反對無協議脫歐。
夏文達稱，約翰遜要求他的政府成員準備接受在１０月３１日硬脫歐，但他個人永不支持無
協議脫歐，他本人將在現任首相文翠珊周三向英女王正式請辭之前提出辭職。（ｍｎ）
22/07/2019 10:24
【脫歐之後】英國財相夏文達：永不支持硬脫歐，約翰遜當選將辭職
《經濟通通訊社２２日專訊》英國財相夏文達表示，如果約翰遜成為下一任首相，他將在周
三辭職，因他反對無協議脫歐。
夏文達稱，約翰遜要求他的政府成員準備接受在１０月３１日硬脫歐，但他個人永不支持無
協議脫歐，他本人將在現任首相文翠珊周三向英女王正式請辭之前提出辭職。（ｍｎ）
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