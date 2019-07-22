《經濟通通訊社２２日專訊》英國下任首相熱門人選約翰遜表示，英國可以與歐盟達成自由
貿易協議，以打破脫歐僵局。
他認為，脫歐協議技術上是不需堅持北愛爾蘭保障條款，英國將在與歐盟磋商的自由貿易協
議內容中找出解決方案。
不過愛爾蘭外交貿易部長Ｓｉｍｏｎ Ｃｏｖｅｎｅｙ重申歐盟將不會改變脫歐協議，認為
如果英國毀約，英國與愛爾蘭都會陷入麻煩。（ｍｎ）
22/07/2019 10:43
【脫歐之後】約翰遜：與歐盟達成自由貿易協議可打破脫歐僵局
《經濟通通訊社２２日專訊》英國下任首相熱門人選約翰遜表示，英國可以與歐盟達成自由
貿易協議，以打破脫歐僵局。
他認為，脫歐協議技術上是不需堅持北愛爾蘭保障條款，英國將在與歐盟磋商的自由貿易協
議內容中找出解決方案。
不過愛爾蘭外交貿易部長Ｓｉｍｏｎ Ｃｏｖｅｎｅｙ重申歐盟將不會改變脫歐協議，認為
如果英國毀約，英國與愛爾蘭都會陷入麻煩。（ｍｎ）
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