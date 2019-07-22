《經濟通通訊社２２日專訊》據外電報道，歐盟正準備向英國下任首相大熱約翰遜建議，將
硬歐的期限延至１０月３１日之後。
一名資深歐盟外交官表示，這將會是一次技術性推遲，約翰遜可以避免政治上的尷尬，令雙
方可以有時間尋求共識，意味著約翰遜將可繼續維持無協議脫歐的立場，同時亦可以考慮選擇與
歐盟達成協議。
據悉，歐盟已表達重新洽商的意願，前提是英國無論以何種方式脫歐，都將遵守對歐盟的財
政承諾。（ｍｎ）
22/07/2019 13:14
【脫歐之後】據報歐盟準備提出建議讓英國可技術性推遲脫歐
《經濟通通訊社２２日專訊》據外電報道，歐盟正準備向英國下任首相大熱約翰遜建議，將
硬歐的期限延至１０月３１日之後。
一名資深歐盟外交官表示，這將會是一次技術性推遲，約翰遜可以避免政治上的尷尬，令雙
方可以有時間尋求共識，意味著約翰遜將可繼續維持無協議脫歐的立場，同時亦可以考慮選擇與
歐盟達成協議。
據悉，歐盟已表達重新洽商的意願，前提是英國無論以何種方式脫歐，都將遵守對歐盟的財
政承諾。（ｍｎ）
|FOCUS22/07/2019
【FOCUS】科創板開門紅考驗在明天 制勝盯緊兩指標
|生財有道22/07/2019
《開市Good Morning》涂國彬：港鐵股價仍會跑贏大市
|興證快訊22/07/2019
港股牛皮
|國際動態22/07/2019
日參院選舉 執政聯盟保過半議席
|生財有道22/07/2019
【嚟緊炒D乜】美高梅盈利復甦明顯暑假賭收料向好，博炒上16元
|接通華為19/07/2019
華為新思維：手機市場表現依然強勁！每過一秒，華為就賣出7部手機
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰