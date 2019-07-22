【脫歐之後】據報歐盟準備提出建議讓英國可技術性推遲脫歐

《經濟通通訊社２２日專訊》據外電報道，歐盟正準備向英國下任首相大熱約翰遜建議，將

硬歐的期限延至１０月３１日之後。

一名資深歐盟外交官表示，這將會是一次技術性推遲，約翰遜可以避免政治上的尷尬，令雙

方可以有時間尋求共識，意味著約翰遜將可繼續維持無協議脫歐的立場，同時亦可以考慮選擇與

歐盟達成協議。

據悉，歐盟已表達重新洽商的意願，前提是英國無論以何種方式脫歐，都將遵守對歐盟的財

政承諾。（ｍｎ）

