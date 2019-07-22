  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

22/07/2019 13:03

《窩輪豪情－梁業豪》期指小時圖保歷加通道中軸支持失守

　　《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時短線（一星期至一個月）表現最強者為消費者製造業
、消費者服務業與工業。此外，恆生綜合大型股指數成分股中，短線投機價值最高的股票現為中
國太保（０２６０１）、友邦保險（０１２９９）與中國財險（０２３２８），可用作買入其相
關認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證短線圖利時應參考的股票，
則宜首選北控水務（００３７１）、中國聯通（００７６２）與中國電信（００７２８）。
　　再者，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為消費者製造業、原材料業與工業。此外，
恆生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現為安踏體育（０２０２０）、藥明
生物（０２２６９）與俄鋁（００４８６），可用作買入其相關認購認或牛證圖利時的參考。至
於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股票，則宜首選北控水務、中國聯通與郵
儲銀行（０１６５８）。
　　今早（２２日）港股表現向淡，相信大家都跟?者一樣，沒有心情入市買賣。恆指期貨小時
圖保歷加通道中軸支持已告失守，本欲向好的形勢遭到破壞。建議大家休息一天，收拾心情，明
天再戰。《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》
（專頁：ｆａｎｓ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）

返回新聞主頁

「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
最新專題
More
FOCUS22/07/2019
【FOCUS】科創板開門紅考驗在明天 制勝盯緊兩指標
生財有道22/07/2019
《開市Good Morning》涂國彬：港鐵股價仍會跑贏大市
興證快訊22/07/2019
港股牛皮
國際動態22/07/2019
日參院選舉 執政聯盟保過半議席
生財有道22/07/2019
【嚟緊炒D乜】美高梅盈利復甦明顯暑假賭收料向好，博炒上16元
接通華為19/07/2019
華為新思維：手機市場表現依然強勁！每過一秒，華為就賣出7部手機
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】領展TKO Gateway便攜式香薰機

【etnet Bonus賞你】荃灣千色匯及元朗千色匯 x 韓國紙雕插畫藝術家Soo Min Kim 消暑手搖沙冰杯+簡約家用收納箱

【etnet Bonus賞你】Luke Sir曾智華新書《有盈退休》

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金