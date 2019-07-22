《窩輪豪情－梁業豪》期指小時圖保歷加通道中軸支持失守

《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時短線（一星期至一個月）表現最強者為消費者製造業

、消費者服務業與工業。此外，恆生綜合大型股指數成分股中，短線投機價值最高的股票現為中

國太保（０２６０１）、友邦保險（０１２９９）與中國財險（０２３２８），可用作買入其相

關認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證短線圖利時應參考的股票，

則宜首選北控水務（００３７１）、中國聯通（００７６２）與中國電信（００７２８）。

再者，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為消費者製造業、原材料業與工業。此外，

恆生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現為安踏體育（０２０２０）、藥明

生物（０２２６９）與俄鋁（００４８６），可用作買入其相關認購認或牛證圖利時的參考。至

於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股票，則宜首選北控水務、中國聯通與郵

儲銀行（０１６５８）。

今早（２２日）港股表現向淡，相信大家都跟?者一樣，沒有心情入市買賣。恆指期貨小時

圖保歷加通道中軸支持已告失守，本欲向好的形勢遭到破壞。建議大家休息一天，收拾心情，明

天再戰。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》

（專頁：ｆａｎｓ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）

