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即市新聞

22/07/2019 14:49

港股再失十天線，現報２８４０８點挫３５７點，國指跌１１７點

　　《經濟通通訊社２２日專訊》亞洲股市今早普遍低開低走，內地科創板雖然首掛「開門紅」
，但對大市無太大刺激作用，Ａ股回吐拖累港股表現，午後港股一度跌幅擴大，暫低見
２８４０５點，一口氣失守百天線（２８６４３點）、二十天線（２８５１９點）、十天線
（２８４６６點）。個別板塊方面，本港地產股跌幅顯著，九倉置業（０１９９７）及新地
（０００１６）跌逾３％，另外內房股、濠賭亦隨市下挫。
　　重磅股方面，匯豐控股（００００５）跌０﹒８５％，報６４﹒５元；港交所
（００３８８）跌２﹒９３％，報２６５﹒４元；騰訊控股（００７００）跌０﹒９４％，報３
５８﹒４元；中國移動（００９４１）跌１﹒７％，報６９﹒４５元；友邦保險（０１２９９）
跌１﹒２４％，報８７﹒４元。
　　現時，恆生指數報２８４０８點，跌３５７點或跌１﹒２４％，主板成交４９０﹒０９億元
。國企指數報１０７９１點，跌１１７點或跌１﹒０８％。
　　上證綜合指數報２８８７點，跌３６點或跌１﹒２６％，成交１９１０﹒９５億元人民幣。
深證成份指數報９１２３點，跌１０５點或跌１﹒１４％，成交１９３９﹒３１億元人民幣。

　　十大跌幅恆指成分股股份表現如下：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　九倉置業（０１９９７）　　５０﹒３０元　　　跌３﹒４５％
　　新地　　（０００１６）　１３１﹒５０元　　　跌３﹒１７％
　　港交所　（００３８８）　２６５﹒４０元　　　跌２﹒９３％
　　中海外　（００６８８）　　２７﹒９０元　　　跌２﹒６２％
　　中國聯通（００７６２）　　　８﹒０４元　　　跌２﹒４３％
　　銀河娛樂（０００２７）　　５６﹒０１元　　　跌２﹒３５％
　　中國人壽（０２６２８）　　２０﹒３０元　　　跌２﹒１７％
　　碧桂園　（０２００７）　　１１﹒１２元　　　跌２﹒１１％
　　新世界　（０００１７）　　１２﹒１６元　　　跌２﹒０９％
　　金沙中國（０１９２８）　　４０﹒２５元　　　跌２﹒０７％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｕｌ）

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