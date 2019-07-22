《談國論企－黎偉成》中不受美添壓料暫難平等貿談

《談國論企》中美經貿團隊僅於２０１９年７月９日及１８日由美方所「邀」進行了兩次電

話通話，卻始終未能落實重新啟動面對面的正式經貿磋商，當然受困於美方一而再的改變要求、

背棄承諾、貪得無厭等惡思劣行繼續膨脹，與中方堅持平等和互相尊重以便達到互利共贏的原則

、精神相背馳。以特朗普為首的單邊主義甚至美帝國霸權主義現今如斯熾亂，我看中美政經關係

會長期受到這樣或那樣的重大分歧、矛盾和壓力，實為常態，由是經貿磋商亦很有可能一輪又一

輪的進行，達協也許等於無協！



＊特廝仍嚴重擬干預中國立法執法主權問題＊



國家主席習近平與美國總統特朗普於２０１９年６月２９日在日本大阪會晤，即使美方同意

不再對中國輸美產品加徵新的關稅，和同意重啟經貿磋商，而美國白宮國家經濟委員會主任庫德

洛連番兩次「預期」磋商很快重啟，唯是兩國的經貿團隊卻只能夠在美方「邀請」進行兩次電話

通話，暫時「重啟」無期，以美方的「往績」與現況分析，所處的重大政經問題有：

最使人反感的，當然是（一）特廝於７月１６日居然「施壓」表：（ｉ）如兩國短期未能達

貿協，會對華輸美的另３２５０億美元商品加徵關稅，加上（ｉｉ）之前一日又力促中國馬上大

量購買美國大豆等農產品，都是「爛仔」的粗卑語甚至要「打爛仔交」之言與效，又怎會是同向

而行？由是中國已多番表明兩國一旦達協，美國就得撤銷對華輸美的所有「加徵關稅「做法。

但特廝於是日並改口稱與習近平的關係「現時可能沒有那麼親近「，更是對中國的一個十分嚴重

的「警示」，又怎麼樣？放馬過來！

同樣令人反感的，是（二）美國商務部長羅斯於７月１８日，居然再硬要中方如美方提出的

「改善」所謂「強逼技術轉移」、知識產權立法和執行等問題，有若干「提議」所涉及中國主權

問題，又是重回習特６月底會晤前的重大矛盾，終始未變。

我已多番指出，立法與執行，乃完完全全國家主權和尊嚴問題，絕對、絕對不容外國勢力絲

毫的指三劃四的指指點點。相信中方已嚴正地對美方提出絕對不可以接受之見，但羅廝居然又重

提美帝霸之劣見，是為中美重啟面對面的經貿磋商的其中最大的舊瓶舊「毒」之困！

至於（三）華為，亦為特廝所挑的中美政經的其中一個十分重大問題。以特廝為首的美國各

方，都強烈打壓中國在５Ｇ的強大發展和經濟穩中有進成長，並可見於羅廝於７月１８日表「允

許美企向華為出口」分離於中美貿談之亂語，此因特廝對華輸美加徵關稅未取其「效益」之餘，

就匆匆以「威脅」美國「國安」為「理由」全面封殺華為，使美打壓中國的另一「新招」，更為

中美政經重困之一。



＊不承諾完全撤銷對華加徵關稅難達協＊



在中美尚未重啟經貿磋商之際，卻見（四）美方居然單方要中國加大購買美國穀物和大豆等

商品，作為新的「威脅」，又是十分霸道的單邊主義劣思劣行，因中方真的如美方所願而為之，

美方會「善待」中方嗎？我的答案為：當然不會！因特廝惡思劣行未改。

中美又有何重啟磋商需要？除非特朗普不再單邊和霸道，才有可能使貿談有達協之機，可以

嗎？《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）

