《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２２日北京專電》外交部新聞司司長陸慷調任北美大洋洲司
司長；新聞司副司長華春瑩接棒陸慷，升任司長。兩人均已獲正式任命。
華春瑩出生於１９７０年，畢業於南京大學。曾在原西歐司、歐洲司、新聞司，及中國駐新
加坡使館、駐歐盟使團工作。
２０１２年起，華春瑩擔任新聞司副司長，同時，她也是繼李金華、範慧娟、章啟月、姜瑜
之後，中國第五位外交部女性新聞發言人。
22/07/2019 10:23
【駐京專電】華春瑩接棒陸慷，升任外交部新聞司司長
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２２日北京專電》外交部新聞司司長陸慷調任北美大洋洲司
司長；新聞司副司長華春瑩接棒陸慷，升任司長。兩人均已獲正式任命。
華春瑩出生於１９７０年，畢業於南京大學。曾在原西歐司、歐洲司、新聞司，及中國駐新
加坡使館、駐歐盟使團工作。
２０１２年起，華春瑩擔任新聞司副司長，同時，她也是繼李金華、範慧娟、章啟月、姜瑜
之後，中國第五位外交部女性新聞發言人。
|國際動態22/07/2019
日參院選舉 執政聯盟保過半議席
|生財有道22/07/2019
【嚟緊炒D乜】美高梅盈利復甦明顯暑假賭收料向好，博炒上16元
|接通華為19/07/2019
華為新思維：手機市場表現依然強勁！每過一秒，華為就賣出7部手機
|專訪19/07/2019
法國商界積極推動智慧城市 展望香港成為世界典範
|生財有道19/07/2019
《開市Good Morning》林嘉麒：港鐵盈警無損長遠價值
|中國故事19/07/2019
【科創板啟動】監管全方位護航 科創板22日開板 料快漲後震盪
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰