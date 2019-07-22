【駐京專電】華春瑩接棒陸慷，升任外交部新聞司司長

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２２日北京專電》外交部新聞司司長陸慷調任北美大洋洲司

司長；新聞司副司長華春瑩接棒陸慷，升任司長。兩人均已獲正式任命。

華春瑩出生於１９７０年，畢業於南京大學。曾在原西歐司、歐洲司、新聞司，及中國駐新

加坡使館、駐歐盟使團工作。

２０１２年起，華春瑩擔任新聞司副司長，同時，她也是繼李金華、範慧娟、章啟月、姜瑜

之後，中國第五位外交部女性新聞發言人。

