《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２２日北京專電》天津市委副書記、市長張國清表示，京津
冀協同發展實施５年來，累計引進來自北京的項目４０００多個，到位資金７０００多億元人民
幣，有效承接了北京非首都功能疏解。
截至２０１８年，天津市生產總值達到１﹒８８萬億元，一般公共收入達到２１０６億元，
全社會研發經費支出佔生產總值比重達到２﹒４７％，連續多年位居全國前列，綜合科技創新水
平指數達到８０﹒７５％。
22/07/2019 16:05
【駐京專電】天津市長：５年來引進自北京的項目４０００多個
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２２日北京專電》天津市委副書記、市長張國清表示，京津
冀協同發展實施５年來，累計引進來自北京的項目４０００多個，到位資金７０００多億元人民
幣，有效承接了北京非首都功能疏解。
截至２０１８年，天津市生產總值達到１﹒８８萬億元，一般公共收入達到２１０６億元，
全社會研發經費支出佔生產總值比重達到２﹒４７％，連續多年位居全國前列，綜合科技創新水
平指數達到８０﹒７５％。
|生財有道22/07/2019
【科創板】25新股首日掛牌均升1.4倍超預期 安集飆4倍問鼎
|FOCUS22/07/2019
【FOCUS】科創板開門紅考驗在明天 制勝盯緊兩指標
|生財有道22/07/2019
《開市Good Morning》涂國彬：港鐵股價仍會跑贏大市
|興證快訊22/07/2019
港股牛皮
|國際動態22/07/2019
日參院選舉 執政聯盟保過半議席
|生財有道22/07/2019
【嚟緊炒D乜】美高梅盈利復甦明顯暑假賭收料向好，博炒上16元
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰