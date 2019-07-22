【駐京專電】天津市長：５年來引進自北京的項目４０００多個

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２２日北京專電》天津市委副書記、市長張國清表示，京津

冀協同發展實施５年來，累計引進來自北京的項目４０００多個，到位資金７０００多億元人民

幣，有效承接了北京非首都功能疏解。

截至２０１８年，天津市生產總值達到１﹒８８萬億元，一般公共收入達到２１０６億元，

全社會研發經費支出佔生產總值比重達到２﹒４７％，連續多年位居全國前列，綜合科技創新水

平指數達到８０﹒７５％。

