【駐京專電】天津市長：打造雄安新區高效便捷出海通道

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２２日北京專電》天津市委副書記、市長張國清表示，雄安

的出海口設在天津。天津正積極推進雄安新區建設發展的戰略合作協議，全面加強產業對接、交

通互聯和開放合作，鼓勵天津國家級開發區，主動與雄安新區對接共建特色產業園區，推進天津

自貿試驗區的制度創新成果，向雄安新區推廣。

此外，要搭建天津港市雄安新區的物流平台，開闢雄安專用貨運通道，建立貨物快速通關機

制，打造雄安新區高效、便捷的出海通道。

