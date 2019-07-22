《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２２日北京專電》天津市委副書記、市長張國清表示，雄安
的出海口設在天津。天津正積極推進雄安新區建設發展的戰略合作協議，全面加強產業對接、交
通互聯和開放合作，鼓勵天津國家級開發區，主動與雄安新區對接共建特色產業園區，推進天津
自貿試驗區的制度創新成果，向雄安新區推廣。
此外，要搭建天津港市雄安新區的物流平台，開闢雄安專用貨運通道，建立貨物快速通關機
制，打造雄安新區高效、便捷的出海通道。
22/07/2019 16:02
【駐京專電】天津市長：打造雄安新區高效便捷出海通道
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２２日北京專電》天津市委副書記、市長張國清表示，雄安
的出海口設在天津。天津正積極推進雄安新區建設發展的戰略合作協議，全面加強產業對接、交
通互聯和開放合作，鼓勵天津國家級開發區，主動與雄安新區對接共建特色產業園區，推進天津
自貿試驗區的制度創新成果，向雄安新區推廣。
此外，要搭建天津港市雄安新區的物流平台，開闢雄安專用貨運通道，建立貨物快速通關機
制，打造雄安新區高效、便捷的出海通道。
|生財有道22/07/2019
【科創板】25新股首日掛牌均升1.4倍超預期 安集飆4倍問鼎
|FOCUS22/07/2019
【FOCUS】科創板開門紅考驗在明天 制勝盯緊兩指標
|生財有道22/07/2019
《開市Good Morning》涂國彬：港鐵股價仍會跑贏大市
|興證快訊22/07/2019
港股牛皮
|國際動態22/07/2019
日參院選舉 執政聯盟保過半議席
|生財有道22/07/2019
【嚟緊炒D乜】美高梅盈利復甦明顯暑假賭收料向好，博炒上16元
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰