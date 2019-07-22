《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２２日上海專電》上交所理事長黃紅元今日在科創板首批公
司上市儀式上表示，科創板承載深化資本市場改革的重任，稟承市場化，法制化原則，借鑒國際
最佳實踐，強化司法保障功能。真正落實以信息披露為核心的發行註冊制，統籌推進交易退市等
關鍵制度創新，發揮改革試驗田作用。
黃紅元指，科創板今日迎來了首批２５家上市公司，上市後公司要更加專注主業和創新，不
斷增強核心技術競爭力，更好回報投資者，回報社會，要守住不說假話，不做假帳的底線，不碰
內幕交易，操縱股價的紅線。
22/07/2019 09:58
【科創板】上交所黃紅元：要守住不說假話，不做假帳的底線
《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２２日上海專電》上交所理事長黃紅元今日在科創板首批公
司上市儀式上表示，科創板承載深化資本市場改革的重任，稟承市場化，法制化原則，借鑒國際
最佳實踐，強化司法保障功能。真正落實以信息披露為核心的發行註冊制，統籌推進交易退市等
關鍵制度創新，發揮改革試驗田作用。
黃紅元指，科創板今日迎來了首批２５家上市公司，上市後公司要更加專注主業和創新，不
斷增強核心技術競爭力，更好回報投資者，回報社會，要守住不說假話，不做假帳的底線，不碰
內幕交易，操縱股價的紅線。
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