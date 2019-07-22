《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２２日上海專電》全國社會保障基金理事會證券投資部主任
劉中元今日在科創板首批公司上市儀式上表示，自科創板開板以來，社保基金通過委託組合，積
極參與了新股的網下詢價，並申請參與戰略配售。
科創板開始以後，社保基金將長期投資於科創板市場，並通過科創板投資支持和促進中國科
創企業的健康發展。
全國社保基金首批股票組合自２００３年６月開始投資，截至今年６月３０日，年化投資收
益率達到１５﹒７６％，大幅跑贏了同期市場。
22/07/2019 10:27
【科創板】社保基金劉中元：將長期投資科創板市場
《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２２日上海專電》全國社會保障基金理事會證券投資部主任
劉中元今日在科創板首批公司上市儀式上表示，自科創板開板以來，社保基金通過委託組合，積
極參與了新股的網下詢價，並申請參與戰略配售。
科創板開始以後，社保基金將長期投資於科創板市場，並通過科創板投資支持和促進中國科
創企業的健康發展。
全國社保基金首批股票組合自２００３年６月開始投資，截至今年６月３０日，年化投資收
益率達到１５﹒７６％，大幅跑贏了同期市場。
|國際動態22/07/2019
日參院選舉 執政聯盟保過半議席
|生財有道22/07/2019
【嚟緊炒D乜】美高梅盈利復甦明顯暑假賭收料向好，博炒上16元
|接通華為19/07/2019
華為新思維：手機市場表現依然強勁！每過一秒，華為就賣出7部手機
|專訪19/07/2019
法國商界積極推動智慧城市 展望香港成為世界典範
|生財有道19/07/2019
《開市Good Morning》林嘉麒：港鐵盈警無損長遠價值
|中國故事19/07/2019
【科創板啟動】監管全方位護航 科創板22日開板 料快漲後震盪
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰