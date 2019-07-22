  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

22/07/2019 10:27

【科創板】社保基金劉中元：將長期投資科創板市場

　　《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２２日上海專電》全國社會保障基金理事會證券投資部主任
劉中元今日在科創板首批公司上市儀式上表示，自科創板開板以來，社保基金通過委託組合，積
極參與了新股的網下詢價，並申請參與戰略配售。
　　科創板開始以後，社保基金將長期投資於科創板市場，並通過科創板投資支持和促進中國科
創企業的健康發展。
　　全國社保基金首批股票組合自２００３年６月開始投資，截至今年６月３０日，年化投資收
益率達到１５﹒７６％，大幅跑贏了同期市場。

返回新聞主頁

「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
最新專題
More
國際動態22/07/2019
日參院選舉 執政聯盟保過半議席
生財有道22/07/2019
【嚟緊炒D乜】美高梅盈利復甦明顯暑假賭收料向好，博炒上16元
接通華為19/07/2019
華為新思維：手機市場表現依然強勁！每過一秒，華為就賣出7部手機
專訪19/07/2019
法國商界積極推動智慧城市　展望香港成為世界典範
生財有道19/07/2019
《開市Good Morning》林嘉麒：港鐵盈警無損長遠價值
中國故事19/07/2019
【科創板啟動】監管全方位護航 科創板22日開板 料快漲後震盪
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】領展TKO Gateway便攜式香薰機

【etnet Bonus賞你】荃灣千色匯及元朗千色匯 x 韓國紙雕插畫藝術家Soo Min Kim 消暑手搖沙冰杯+簡約家用收納箱

【etnet Bonus賞你】Luke Sir曾智華新書《有盈退休》

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金