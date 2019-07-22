【科創板】社保基金劉中元：將長期投資科創板市場

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２２日上海專電》全國社會保障基金理事會證券投資部主任

劉中元今日在科創板首批公司上市儀式上表示，自科創板開板以來，社保基金通過委託組合，積

極參與了新股的網下詢價，並申請參與戰略配售。

科創板開始以後，社保基金將長期投資於科創板市場，並通過科創板投資支持和促進中國科

創企業的健康發展。

全國社保基金首批股票組合自２００３年６月開始投資，截至今年６月３０日，年化投資收

益率達到１５﹒７６％，大幅跑贏了同期市場。

