【科創板】投行人士王驥躍：破發是市場機制生效的重要環節

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２２日上海專電》資深投行人士王驥躍今日在科創板上市儀

式舉行後接受記者採訪時表示，當破發出現的時候，說明市場機制已經生效。不過破發並不是市

場調節的必經之路，而是市場調節的合理結果。

他說，科創板首五日不設漲跌幅是幫助市場盡快發現公司合理的價值，經過充分換手後，首

五日均價可以成為一個可參考的價格。

今日開盤後，個別股份迅速較開盤價下跌３０％而臨停。王認為，在開盤價漲幅很高的情況

下，回落３０％是很正常的情況。

