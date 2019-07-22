【科創板】和艦芯片終止科創板上市申請

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２２日上海專電》台灣半導體公司聯華電子昨晚（２１日）

發布公告稱，擬中止子公司和艦芯片科創板上市申請。

公告指，公司擬同意承銷保薦機構之建議，中止子公司和艦芯片科創板上市申請。聯電持有

和艦芯片９８﹒１４％的股權。

根據公告，經保薦機構長江證券與主管機構多輪審核問詢，對於和艦芯片申請於上交所上市

事宜無法取得各方共識，保薦機構建議公司及和艦芯片撤回和艦芯片科創板上市的申請文件。

