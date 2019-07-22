《午市前瞻》儲局月底減息半厘預期降溫，港股短期料試２８１００

《經濟通通訊社２２日專訊》隔晚美股全線低收，加上有聯儲局官員對於本月底減息的決定

及幅度有保留，港股今早低開１５３點報２８６１２點，穿１００天線（約２８６４４點）。另

外，上海科創板今日正式有首批２５隻新股上市，部分資金轉流入科創板，Ａ股表現反覆向下，

間接影響港股的表現。港股早段跌幅雖一度收窄至１１５點見２８６４９點，但未幾跌幅即擴大

至２６９點低見２８４９４點，失守２０天線（約２８５２４點）。

恆指中午收市報２８５４２，跌２２２點或跌０﹒７７％，主板成交３６０﹒７１億元。國

企指數報１０８４１，跌６８點或跌０﹒６２％。萬洲（００２８８）獲中金維持跑贏大市評級

，逆市飆升１﹒７８％，報７﹒９９元，為半日最佳藍籌；內房著遍下跌，中海外（００６８８

）跌２﹒４４％，報２７﹒９５元，為最差表現藍籌。

上證指數報２９０７，跌１６點或跌０﹒５７％；深成指數報９１９８，跌３０點或跌

０﹒３３％，兩市成交２７１８﹒７３億元人民幣。

重磅股全線走低，匯控（００００５）跌０﹒６９％，報６４﹒６元；上海科創板開鑼，港

交所（００３８８）瀉１﹒８３％，報２６８﹒４元；騰訊（００７００）軟０﹒３９％，報

３６０﹒４元；友邦（０１２９９）跌０﹒９６％，報８７﹒６５元；中移動（００９４１）滑

１﹒３４％，報６９﹒７元；建設銀行（００９３９）跌０﹒６４％，報６﹒２１元。



＊獲ＱＤＩＩ看好，申洲、李寧逆市破頂＊



內媒報道ＱＤＩＩ於第二季報告看好多隻運動及服裝類股份，包括申洲國際（０２３１３）

及李寧（０２３３１）均創歷史上高。申洲國際午收升１﹒２７％，報１１１﹒５元；李寧急漲

５﹒８９％，報２０﹒５元。同獲ＱＤＩＩ看好的安踏（０２０２０）無懼沽空機構的第五度狙

擊，走高３﹒２９％，報５８﹒１元，為最好表現國指股。其餘服裝股亦有追捧，波司登（０３

９９８）升１﹒１３％，報２﹒６８元。

內險股普遍回吐，其中中國財險（０２３２８）遭摩通減持１１４２萬股﹐軟１﹒１８％，

報９﹒２５元；中國平安（０２３１８）跌０﹒７３％，報９４﹒７５元；中國人壽（０２６２

８）走低１﹒２％，報２０﹒５元；眾安在綫（０６０６０）滑１﹒２６％，報１８﹒７６元；

中人保（０１３３９）瀉１﹒７９％，報３﹒３元。

美國聯儲局官員對於美國減息預期的看法不一，本地地產股普遍備軟，新地（０００１６）

瀉２﹒３６％，報１３２﹒６元；恆地（０００１２）跌１﹒４９％，報４３﹒０５元；新世界

（０００１７）挫１﹒７７％，報１２﹒２元；太古地產（０１９７２）跌２﹒６３％，報

３１﹒５元；九龍倉置業（０１９９７）軟２﹒４％，報５０﹒８５元。



＊資金轉炒Ａ股，中國通號Ｈ股急瀉逾８％＊



科創板首批新股上市，其中中國通號Ａ股（滬：６８８００９）成交暢旺，拖累中國通號（

０３９６９）Ｈ股瀉８﹒１３％，報５﹒６５元；有報導指金山軟件（０３８８８）旗下金山辦

公擬登錄科創板，並最近完成上交所問詢，飆７﹒３２％，報１７元。其他軟件股偏軟，美圖（

０１３５７）瀉４﹒２７％，報２﹒０２元；金蝶（００２６８）跌０﹒７７％，報７﹒７元。



汽車股隨市下跌，長汽（０２３３３）發盈警，預告中期盈利按年大減近６成﹐走低

１﹒９３％，報５﹒５８元；華晨中國（０１１１４）挫２﹒４６％，報９﹒１１元；北京汽車

（０１９５８）跌０﹒９６％，報５﹒１６元；吉利汽車（００１７５）滑０﹒８２％，報

１２﹒１元。

中美貿易談判有望在短期內恢復談判，手機設備股今續漲，舜宇光學（０２３８２）升

０﹒６８％，報８９元；瑞聲科技（０２０１８）走高０﹒２３％，報４３﹒６５元；丘鈦科技

（０１４７８）飆３﹒２％，報７﹒７４元；比亞迪電子（００２８５）揚２﹒０１％，報

１１﹒１８元；中興通訊（００７６３）漲０﹒６６％，報２２﹒７５元。



＊李偉傑：現時宜吸納中港房託，宜選冠君＊



港股今日跌幅顯著，財經評論員李偉傑向《經濟通通訊社》表示，今日港股走低主要受市場

預期聯儲局月底只減息四份一厘、而減半息機會下降所拖累，因為目前經濟環境未至於太差，再

者，港股今日是回吐上周五不太合理的升幅。另一方面，今日上海Ａ股科創板開鑼，或多或少會

令市場目光轉移，加上香港受政治因素影響，故港股的交投氣氛不太熾熱。他估計，除非短期中

美貿易戰有進一步消息，如有實際的會面時間，否則港股難以上試２９０００點水平。而如果市

場在減息上有較大期望落差，港股將下試至２８１００點水平方有較強支持。

至於個股方面，本地地產股近日有炒作，不過李偉傑坦言，目前本地地產的股價並不吸引，

相反宜吸引一些中港房託，當中首選冠君產業信託（０２７７８），現價水平宜吸納，因為其息

率較高，不過領展（００８２３）上望空間不大，加上息率不太高，故不宜吸納。

國泰（００２９３）指已完成收購香港快運所有權益，他預期，是次收購可以互相填補業務

的不足，相信長遠會帶來利好。不過，預計短期香港快運都不可能加價，國泰極可能先按兵不動

，最多只會在香港快運的現有服務上作提升，故未必有太大的盈利幫助。（ａｌ、ｙｋ）

