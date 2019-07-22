《娥姐錦囊－張賽娥》歡迎縮短新股上市時間，阿里成敗有賴市況

《娥姐錦囊》原定今年全球最大規模ＩＰＯ百威亞太上市剎停，令人意外，耀才證券更公開

表達不滿，港交所（００３８８）行政總裁李小加表示，正檢討新股上市機制。我認為本港暫無

迫切性將新股認購制度縮短至「Ｔ＋１」，但任何完善措施都值得支持。如果將定價至交易日從

目前需時５天（Ｔ＋５）縮短下來，將可減低各方風險，並節省利息支出。

百威亞太今次未能成功在港上市，叫人意外，包銷商一般應可處理，或許國際配售反應未如

理想，促使公司管理層打退堂鼓，令上市「臨門撻Ｑ」。

耀才證券因不滿投資者無故損失孖展利息，要求上市公司賠償，但目前市場並無機制，讓投

資者作出類似申索。百威亞太發言人亦表明，招股申請表格已明確表示，退款將不計利息退還，

這亦符合市場的慣常操作。據估計，百威於ＩＰＯ期間，最少凍資達３８０億（只計算公眾認購

，並未包括國際配售），以當時拆息利率計算，相關利息可觀。

市場預期，另一隻巨型ＩＰＯ阿里巴巴可能９月來港上市，最新傳聞集資額將較早前規模減

半至１００億美元。觀乎現時中美貿易戰持續，而香港社會運動未停，不明朗因素將影響投資氣

氛，但市場瞬息萬變，阿里上市時，情況可能有變，只要公司具質素，投資者的接受能力也會較

高。《南華證券副主席 張賽娥》



註１：本文為個人觀點。

註２：本文由張賽娥女士口述，《經濟通通訊社》記者梁嘉儀筆錄。

