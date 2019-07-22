【北水炒Ｄ乜】北水流入１４億，買安踏港交所潤地沽鐵塔奧園融創

《經濟通通訊社２２日專訊》隔晚美股全線低收，聯儲局官員對於本月底減息的決定及幅度

有保留，令本港地產股受壓。今日內地科創板首批股份上市，資金流向內地市埸，令港股今早低

開１５３點報２８６１２點，失守１００天線（約２８６４５點），午後Ａ股回吐令港股跌幅逐

漸擴大，一度瀉４６１點，為全日最低位２８３０３點，最終全日收跌３９４點或１﹒３７％，

報２８３７１點，穿十天（２８４５９點）、廿天（２８５１５點）及百天線（２８６４２點）

。

按額度計算，北水周一流入１４﹒０７億元人民幣，較上周五的８﹒５５億人民幣，增加

５﹒５２億或３９﹒２％。北水淨買入最多的個股依次為安踏體育（０２０２０）、港交所

（００３８８）和華潤置地（０１１０９）；淨賣出最多的依次是中國鐵塔（００７８８）、中

國奧園（０３８８３）及融創中國（０１９１８）。

主板成交僅６７７﹒５億元，增加０﹒２％。港股通成交７２﹒５３億元，佔總成交

１０﹒７％。



＊安踏港交所獲北水追捧＊



安踏近日遭沽空機構多次狙擊，但不少大行仍看好該公司長遠前景，周一獲１﹒２５億元

北水買入，股價升１﹒９％。內地科創板正式在上海交易，港交所股價跌２﹒５％，但有

８７３８萬元北水流入該股。潤地股價跌２﹒０１％，但獲７２６１萬元北水買入。

中國鐵塔遭１億元北水沽出，股價跌１﹒９％。發盈喜的中國奧園，預期截至６月３０日

止中期核心淨利潤將按年增逾５０％，但仍遭６３３１萬元北水賣出，股價亦跌４﹒２％。有傳

銀保監下半年將對３０個城市、７５家銀行業金融機構開展房貸專項檢查，融創股價跌

１﹒８％，有約５０４９萬元北水流出該股。（ｓｋ）

