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即市新聞

22/07/2019 16:10

《美元走勢－羅明立》歐央行或暗示９月降息，歐元技術走勢仍偏軟

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　

　　　美元╱日圓　　　　１０８﹒０７　　　１０７﹒６７　　　１０７﹒７０
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１２２４　　　１﹒１２０６　　　１﹒１２２１
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒２５１９　　　１﹒２４８８　　　１﹒２４９９
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９８４１　　　０﹒９８１２　　　０﹒９８１５
　　　美元╱港元　　　　７﹒８０９４　　　７﹒７９９９　　　７﹒８０７５

　　《美元走勢》美國７月密歇根大學消費者信心指數初值為９８﹒４，略低於預期的９８﹒５
。《華爾街日報》引述消息報道，美國聯儲局本月只會減息２５點子。投資者關注周五（２６日
）美國第二季ＧＤＰ數據，分析師預期，第二季增長將從第一季的３﹒１％下降至１﹒８％。另
外，本周亦會公布耐用品訂單、現樓及新屋銷售等數據。美匯指數由９６﹒６０反彈重上９７以
上，仍未擺脫上落市格局。投資者預期美聯儲本月的減息幅度較預期為低，支持美匯指數回升，
後市將視乎局方減息的意向，估計美匯指數呈反復向下的走勢。
　　歐洲央行本周四（２５日）將會召開利率決策會議，分析師預料將調整貨幣政策指引，為未
來半年內以降息與重啟量化寬鬆（ＱＥ）措施的超寬鬆貨幣政策刺激經濟鋪路。經濟學家預期，
ＥＣＢ本周可能暗示９月降息、並且可能在明年１月再度啟動ＱＥ購債計畫。歐元區周二（２３
日）將公布消費者信心，周三（２４日）將公布７月製造業採購經理人指數（ＰＭＩ），預料仍
將低於５０；周四德國將公布Ｉｆｏ企業信心指數，預料仍將處於２０１４年底以來低點。技術
走勢上歐元仍然偏軟，１﹒１１６０失守將再下試１﹒１１。
　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　

　　　美元╱日圓　　買入日圓　　１０８﹒１０　　　１０６﹒７０　　　１０８﹒７０
　　　歐元╱美元　　買入歐元　　１﹒１２３０　　　１﹒１３５０　　　１﹒１１７０
　　　英鎊╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望

《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

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