《美元走勢－羅明立》歐央行或暗示９月降息，歐元技術走勢仍偏軟

最高 最低 東京收市



美元╱日圓 １０８﹒０７ １０７﹒６７ １０７﹒７０

歐元╱美元 １﹒１２２４ １﹒１２０６ １﹒１２２１

英鎊╱美元 １﹒２５１９ １﹒２４８８ １﹒２４９９

美元╱瑞郎 ０﹒９８４１ ０﹒９８１２ ０﹒９８１５

美元╱港元 ７﹒８０９４ ７﹒７９９９ ７﹒８０７５



《美元走勢》美國７月密歇根大學消費者信心指數初值為９８﹒４，略低於預期的９８﹒５

。《華爾街日報》引述消息報道，美國聯儲局本月只會減息２５點子。投資者關注周五（２６日

）美國第二季ＧＤＰ數據，分析師預期，第二季增長將從第一季的３﹒１％下降至１﹒８％。另

外，本周亦會公布耐用品訂單、現樓及新屋銷售等數據。美匯指數由９６﹒６０反彈重上９７以

上，仍未擺脫上落市格局。投資者預期美聯儲本月的減息幅度較預期為低，支持美匯指數回升，

後市將視乎局方減息的意向，估計美匯指數呈反復向下的走勢。

歐洲央行本周四（２５日）將會召開利率決策會議，分析師預料將調整貨幣政策指引，為未

來半年內以降息與重啟量化寬鬆（ＱＥ）措施的超寬鬆貨幣政策刺激經濟鋪路。經濟學家預期，

ＥＣＢ本周可能暗示９月降息、並且可能在明年１月再度啟動ＱＥ購債計畫。歐元區周二（２３

日）將公布消費者信心，周三（２４日）將公布７月製造業採購經理人指數（ＰＭＩ），預料仍

將低於５０；周四德國將公布Ｉｆｏ企業信心指數，預料仍將處於２０１４年底以來低點。技術

走勢上歐元仍然偏軟，１﹒１１６０失守將再下試１﹒１１。



方向 入市價 目標位 止蝕



美元╱日圓 買入日圓 １０８﹒１０ １０６﹒７０ １０８﹒７０

歐元╱美元 買入歐元 １﹒１２３０ １﹒１３５０ １﹒１１７０

英鎊╱美元 觀 望

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望



《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

