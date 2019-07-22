財政司司長陳茂波昨日（２１日）於網誌表示，早前到訪北京與國家稅務總局局長王軍簽訂
有關從事教研工作的特別稅務寬免議定書，望能加強人才培訓，促進大灣區發展成為國際創科中
心。
新協議生效後，如有關收入已在受僱一方徵稅，穿梭兩地的教師和研究人員，則毋須在另一
方繳交稅項，為期３年。陳茂波指，香港跟大灣區在科研和創科產業合作不斷加深，政府需要梳
理好區內一些稅務差異，讓人才毋須受稅務問題困擾。《香港經濟日報》
22/07/2019 08:16
【大灣區】陳茂波訪京與國家稅務總局簽協議，教研人員免雙重徵稅
財政司司長陳茂波昨日（２１日）於網誌表示，早前到訪北京與國家稅務總局局長王軍簽訂
有關從事教研工作的特別稅務寬免議定書，望能加強人才培訓，促進大灣區發展成為國際創科中
心。
新協議生效後，如有關收入已在受僱一方徵稅，穿梭兩地的教師和研究人員，則毋須在另一
方繳交稅項，為期３年。陳茂波指，香港跟大灣區在科研和創科產業合作不斷加深，政府需要梳
理好區內一些稅務差異，讓人才毋須受稅務問題困擾。《香港經濟日報》
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