港鐵（０００６６）為紅磡站工程和屯馬線撥備２０億元，出乎市場預期。惟管理層在分析
員會議表示，撥備不會影響現時的派息政策。《香港經濟日報》
22/07/2019 08:23
【港鐵盈警】港鐵（０００６６）管理層：撥備不影響派息政策
港鐵（０００６６）為紅磡站工程和屯馬線撥備２０億元，出乎市場預期。惟管理層在分析
員會議表示，撥備不會影響現時的派息政策。《香港經濟日報》
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