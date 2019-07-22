【華為動向】任正非料華為手機今年出貨２﹒７億部，年增３５％

《經濟通通訊社２２日專訊》華為創辦人任正非在接受《雅虎財經》訪問時透露，在該公司

新款手機晶片麒麟已有完整晶片解決方案的前提之下，華為去年依然採購５０００萬顆高通晶片

，今年公司可以採購足量的高通晶片，預計智能手機總出貨量將達２﹒７億部，較去年增加

３５％。

他又認為，美國把華為加入實體清單，只為「抑制華為的先進技術」，美方口中的「華為安

全威脅」其實並不存在，美國總統特朗普的假設都是建立在當地司法部今年１月提出的竊取商業

機密及違反伊朗制裁的指控上。（ｈｌ）

