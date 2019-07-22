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即市新聞

22/07/2019 09:32

【本港樓市】美聯：十大屋苑周末成交倍增，惟連續９周錄單位數　

　　《經濟通通訊社２２日專訊》據美聯物業分行統計，剛過去的周末（７月２０日至７月２１
日）十大二手藍籌屋苑錄得約８宗買賣成交，較上周末約４宗，按周升１倍，連升兩個周末，惟
已是連續９個周末維持單位數水平。至於按１５大屋苑計，過去周末則錄得約９宗買賣成交，較
上周末約５宗，增約８０％。

＊第三季料成交繼續窄幅上落＊

　　按美聯物業１０大屋苑成交量分布統計，於周六日港、九及新界三區交投全線上揚。
　　美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，雖然外圍市況未完全明朗，惟發展商趁中美「蜜月期
」力推新盤，炒熱市場氣氛，從新盤熾烈的入票反應及銷情反映，購買力已釋放，本周末適逢未
有大型全新盤推出，向隅客回流二手，惟二手始終受制於盤源、辣招及高樓價等因素。布少明預
期，第三季尚有多個全新盤部署推出，料將成為市場焦點，除非外圍再現變化，否則二手交投料
繼續窄幅上落。

＊中原：４屋苑捧蛋＊

　　另外，中原地產十大屋苑本周末錄得７宗成交，對比上星期升２宗或４０％，但當中仍有４
個屋苑錄零成交。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，本周末持續有社會運動進行
，睇樓活動或受影響，加上新界區一手新盤開價貼市，吸引大批客人參觀示範單位及入票抽籤，
扣起大批中小型單位客源。７月份市況向好，美國減息機會大，本港銀行亦有機會跟隨，至月尾
料部分向隅客陸續回流二手市場，料交投量將有機會回升。
　　綜合利嘉閣地產分行網絡數據，在過去的周末日，十大指標屋苑累錄６宗二手買賣個案，較
上周末（７月１３至７月１４日）的５宗回升２０％。利嘉閣地產總裁廖偉強表示，新盤揀樓加
上過去兩日市面仍有示威紛擾，導致二手市場交投維持疏落，已連續１１個周末均未能走出單位
數字的低迷交投局面。（ｃｌ）

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