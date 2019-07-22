  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

22/07/2019 13:33

【本港樓市】中原按揭：６月轉按登記月增１５％，中銀蟬聯第一

　　《經濟通通訊社２２日專訊》中原按揭董事總經理王美鳳表示，根據中原研究部數據顯示，
６月份銀行轉按共錄２８１４宗登記，按月增加１５％。上半年共錄１４５１５宗銀行轉按登記
，較去年同期輕微增加１﹒６％，宗數分別超於一手（７４９０宗）及二手（１０２７３宗），
轉按佔整體現樓按揭登記高達４５％。
　　王美鳳指出，中銀香港（０２３８８）６月份轉按巿佔率連續第二個月領先，以２５﹒８％
的轉按巿佔率蟬聯轉按一哥；若以半年累計，匯豐銀行仍以２４﹒８％的巿佔率暫時領先榜首。
目前四大銀行轉按登記市佔率達７５％，隨著大型銀行已先後調減轉按優惠，料未來轉按登記量
亦將回落，第四季數字將充份反映。

＊上半年轉按比例微增至４５％＊

　　根據數據，今年６月份銀行轉按共錄２８１４宗登記，按月增加１５％。６月份二手物業按
揭登記進一步增加１６％至２８８８宗，連續兩個月超前轉按；根據現樓住宅按揭登記數據，６
月份轉按登記宗數（２８１４宗）依然多於一手（１０９８宗），二手（２８８８宗）已連續兩
個月多於轉按，轉按佔現樓按揭比例按月增加２個百分點至４１％，而上半年計的轉按比例則達
４５％，較去年上半年數字４２％增加３個百分點，但較去年下半年的５２％減少７個百分點。

＊中銀匯豐轉按巿佔差距拉闊＊

　　數據顯示，６月份中銀香港之轉按市佔率按月減０﹒１個百分點至２５﹒８％，連續２個月
排名第一，匯豐銀行排名第二，按月巿佔率回落至２４﹒６％，兩行差距由５月份０﹒８個百分
點，拉闊至１﹒２個百分點。恆生銀行（０００１１）巿佔率按月跌１個百分點，至佔
１３﹒９％，排第三。
　　今年上半年，匯豐銀行繼續高踞樓花按揭巿佔首位，期內轉按市佔率高達２４﹒８％（３５
９３宗），第２位是中銀香港（３１５０宗；巿佔率２１﹒７％），而恆生銀行（２３２４宗；
巿佔率１６％）排名第３。（ｃｌ）

返回新聞主頁

「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
最新專題
More
FOCUS22/07/2019
【FOCUS】科創板開門紅考驗在明天 制勝盯緊兩指標
生財有道22/07/2019
《開市Good Morning》涂國彬：港鐵股價仍會跑贏大市
興證快訊22/07/2019
港股牛皮
國際動態22/07/2019
日參院選舉 執政聯盟保過半議席
生財有道22/07/2019
【嚟緊炒D乜】美高梅盈利復甦明顯暑假賭收料向好，博炒上16元
接通華為19/07/2019
華為新思維：手機市場表現依然強勁！每過一秒，華為就賣出7部手機
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】領展TKO Gateway便攜式香薰機

【etnet Bonus賞你】荃灣千色匯及元朗千色匯 x 韓國紙雕插畫藝術家Soo Min Kim 消暑手搖沙冰杯+簡約家用收納箱

【etnet Bonus賞你】Luke Sir曾智華新書《有盈退休》

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金