【本港樓市】中原按揭：６月轉按登記月增１５％，中銀蟬聯第一

《經濟通通訊社２２日專訊》中原按揭董事總經理王美鳳表示，根據中原研究部數據顯示，

６月份銀行轉按共錄２８１４宗登記，按月增加１５％。上半年共錄１４５１５宗銀行轉按登記

，較去年同期輕微增加１﹒６％，宗數分別超於一手（７４９０宗）及二手（１０２７３宗），

轉按佔整體現樓按揭登記高達４５％。

王美鳳指出，中銀香港（０２３８８）６月份轉按巿佔率連續第二個月領先，以２５﹒８％

的轉按巿佔率蟬聯轉按一哥；若以半年累計，匯豐銀行仍以２４﹒８％的巿佔率暫時領先榜首。

目前四大銀行轉按登記市佔率達７５％，隨著大型銀行已先後調減轉按優惠，料未來轉按登記量

亦將回落，第四季數字將充份反映。



＊上半年轉按比例微增至４５％＊



根據數據，今年６月份銀行轉按共錄２８１４宗登記，按月增加１５％。６月份二手物業按

揭登記進一步增加１６％至２８８８宗，連續兩個月超前轉按；根據現樓住宅按揭登記數據，６

月份轉按登記宗數（２８１４宗）依然多於一手（１０９８宗），二手（２８８８宗）已連續兩

個月多於轉按，轉按佔現樓按揭比例按月增加２個百分點至４１％，而上半年計的轉按比例則達

４５％，較去年上半年數字４２％增加３個百分點，但較去年下半年的５２％減少７個百分點。



＊中銀匯豐轉按巿佔差距拉闊＊



數據顯示，６月份中銀香港之轉按市佔率按月減０﹒１個百分點至２５﹒８％，連續２個月

排名第一，匯豐銀行排名第二，按月巿佔率回落至２４﹒６％，兩行差距由５月份０﹒８個百分

點，拉闊至１﹒２個百分點。恆生銀行（０００１１）巿佔率按月跌１個百分點，至佔

１３﹒９％，排第三。

今年上半年，匯豐銀行繼續高踞樓花按揭巿佔首位，期內轉按市佔率高達２４﹒８％（３５

９３宗），第２位是中銀香港（３１５０宗；巿佔率２１﹒７％），而恆生銀行（２３２４宗；

巿佔率１６％）排名第３。（ｃｌ）

