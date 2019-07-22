【康宏風暴】四人被廉署起訴涉就康宏發行債券串謀詐騙，周三應訊

《經濟通通訊社２２日專訊》廉政公署落案起訴康宏環球（０１０１９）（前稱康宏金融）

２名前高層人員，包括前執行董事麥光耀與前財務總監陳麗兒、１名前經理黃淑安，以及１名配

售代理前高層人員鼎成總經理李易明，控告他們涉嫌在該上市公司發行債券期間，串謀詐騙聯交

所、該上市公司以及其董事局和股東。４名被告同被控一項串謀詐騙罪，將於星期三（２４日）

下午在東區裁判法院應訊。

廉署接獲有關涉嫌觸犯《防止賄賂條例》及《證券及期貨條例》的投訴後展開調查，其後並

於２０１７年１２月與證監會採取聯合行動。

控罪指四名被告涉嫌於２０１４年６月至２０１７年１２月期間，一同串謀詐騙聯交所、上

市公司康宏以及其董事局及股東，即不誠實地導致上市公司康宏與鼎成簽訂協議書，聲稱委聘鼎

成為配售上市公司康宏發行的債券的配售代理；安排鼎成與康宏証券簽訂協議書，聲稱委聘康宏

証券為該等債券的分配售代理；隱瞞或沒有披露康宏証券事實上是該等債券的真正配售代理；隱

瞞或沒有披露就該等債券的配售事宜而擔任配售代理時，鼎成為上市公司康宏的關連人士；及導

致上市公司康宏透過鼎成向康宏証券就配售該等債券，支付合共超過４９６０萬元的佣金。

４名被告已獲廉署准予保釋，以待星期三應訊。證監會將會就此案繼續與廉政公署通力合作

。（ｋｙ）

