【康宏風暴】廉署起訴兩名康宏前高層涉嫌就收購投資公司串謀詐騙

《經濟通通訊社２２日專訊》廉政公署今日落案起訴２名康宏環球（０１０１９）（前稱康

宏金融）前高層人員，包括其前首席財務總監陳麗兒及前執行董事陳毅凱，控告他們涉嫌在該上

市公司以逾８９００萬元收購一間投資公司期間，串謀詐騙聯交所、該上市公司以及其董事局和

股東。兩名被告同被控一項串謀詐騙罪名，將於星期三（２４日）下午在東區裁判法院應訊，被

告已獲准保釋。

陳麗兒和陳毅凱分別任職上市公司康宏的首席財務總監和執行董事。股權披露文件顯示，另

外涉嫌與該勾當有關的曹貴子在收購期間只是上市公司康宏的小股東而非其董事，曹貴子於５月

１６日被廉署起訴一項串謀詐騙罪名。

曹貴子、陳麗兒和陳毅凱涉嫌於案發期間商討有關信盈國際的潛在收購計劃。信盈國際於英

屬處女群島註冊成立，由曹貴子持有５５％的股份，主要從事資產投資並提供顧問服務。

控罪指曹貴子、陳麗兒和陳毅凱涉嫌於２０１６年４月至２０１７年１２月期間，一同串謀

詐騙聯交所、上市公司康宏以及其董事局及股東，即不誠實地隱瞞或沒有披露根據《上市規則》

曹貴子屬上市公司康宏的主要股東或董事；隱瞞或沒有披露康宏財務收購信盈國際屬一宗關連交

易；導致康宏財務在上市公司康宏沒有遵照《上市規則》就關連交易規定的情況下，於２０１６

年９月５日收購信盈國際。（ｋｙ）

