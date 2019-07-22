【元朗黑夜】中信銀行（國際）暫時停止元朗屯門兩家分行服務

《經濟通通訊社２２日專訊》中信銀行（國際）宣布，因應目前市面情況，旗下元朗屯門分

行將暫時停止提供服務，直至另行通知為止。

該兩間分行分別位於屯門鄉事會路１８－２０號明偉大樓４－５號，以及青山公路元朗段

１７１Ａ－１７１Ｂ號澤榮閣地下

至於其他分行則照常營業。受影響客戶可到本行任何其他分行，或透過網上理財或電話理財

處理一般銀行及理財事務。（ｃｌ）

