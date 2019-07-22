《經濟通通訊社２２日專訊》中信銀行（國際）宣布，因應目前市面情況，旗下元朗屯門分
行將暫時停止提供服務，直至另行通知為止。
該兩間分行分別位於屯門鄉事會路１８－２０號明偉大樓４－５號，以及青山公路元朗段
１７１Ａ－１７１Ｂ號澤榮閣地下
至於其他分行則照常營業。受影響客戶可到本行任何其他分行，或透過網上理財或電話理財
處理一般銀行及理財事務。（ｃｌ）
22/07/2019 16:02
【元朗黑夜】中信銀行（國際）暫時停止元朗屯門兩家分行服務
《經濟通通訊社２２日專訊》中信銀行（國際）宣布，因應目前市面情況，旗下元朗屯門分
行將暫時停止提供服務，直至另行通知為止。
該兩間分行分別位於屯門鄉事會路１８－２０號明偉大樓４－５號，以及青山公路元朗段
１７１Ａ－１７１Ｂ號澤榮閣地下
至於其他分行則照常營業。受影響客戶可到本行任何其他分行，或透過網上理財或電話理財
處理一般銀行及理財事務。（ｃｌ）
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