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即市新聞

22/07/2019 16:39

【本港經濟】６月份整體通脹率升至３﹒３％，高於預期

　　《經濟通通訊社２２日專訊》政府統計處今日公布，根據綜合消費物價指數，今年６月份
整體消費物價與一年前同月比較，上升３﹒３％，為自２０１６年８月以來最大升幅。６月升幅
較５月份相應升幅２﹒８％為高，亦高於市場預期的２﹒６％。剔除所有政府一次性紓困措施的
影響，基本通脹率為３﹒２％，亦高於５月份的２﹒８％，主要是由於豬肉價格及旅遊費用升幅
擴大所致。

＊上半年基本通脹率２﹒８％＊

　　以２０１９年上半年合計，綜合消費物價指數較一年前同期上升２﹒６％。剔除所有政府一
次性紓困措施的影響，上半年相應升幅則為２﹒８％。

＊短期內通脹率受豬肉價格影響＊

　　政府發言人表示，早前新訂住宅租金回落和環球通脹溫和，整體價格壓力大致受控。但短期
內通脹率則視乎新鮮豬肉的供應情況和價格。政府表示會繼續留意通脹情況，特別是對低收入人
士的影響。
　　在各類綜合消費物價指數組成項目中，價格在今年６月份錄得按年升幅的類別為食品（不包
括外出用膳）（上升１２﹒１％）、住屋（上升４﹒１％）、雜項服務（上升２﹒１％）、雜項
物品（上升２﹒１％）、外出用膳（上升２﹒１％）、煙酒（上升１﹒８％）和交通（上升
１﹒７％）。另一方面，綜合消費物價指數在６月份錄得按年跌幅的類別為電力、燃氣及水（下
跌５﹒１％）、衣履（下跌３﹒１％）和耐用物品（下跌１﹒５％）。（ｔｆ）

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