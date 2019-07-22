【本港經濟】６月份整體通脹率升至３﹒３％，高於預期

《經濟通通訊社２２日專訊》政府統計處今日公布，根據綜合消費物價指數，今年６月份

整體消費物價與一年前同月比較，上升３﹒３％，為自２０１６年８月以來最大升幅。６月升幅

較５月份相應升幅２﹒８％為高，亦高於市場預期的２﹒６％。剔除所有政府一次性紓困措施的

影響，基本通脹率為３﹒２％，亦高於５月份的２﹒８％，主要是由於豬肉價格及旅遊費用升幅

擴大所致。



＊上半年基本通脹率２﹒８％＊



以２０１９年上半年合計，綜合消費物價指數較一年前同期上升２﹒６％。剔除所有政府一

次性紓困措施的影響，上半年相應升幅則為２﹒８％。



＊短期內通脹率受豬肉價格影響＊



政府發言人表示，早前新訂住宅租金回落和環球通脹溫和，整體價格壓力大致受控。但短期

內通脹率則視乎新鮮豬肉的供應情況和價格。政府表示會繼續留意通脹情況，特別是對低收入人

士的影響。

在各類綜合消費物價指數組成項目中，價格在今年６月份錄得按年升幅的類別為食品（不包

括外出用膳）（上升１２﹒１％）、住屋（上升４﹒１％）、雜項服務（上升２﹒１％）、雜項

物品（上升２﹒１％）、外出用膳（上升２﹒１％）、煙酒（上升１﹒８％）和交通（上升

１﹒７％）。另一方面，綜合消費物價指數在６月份錄得按年跌幅的類別為電力、燃氣及水（下

跌５﹒１％）、衣履（下跌３﹒１％）和耐用物品（下跌１﹒５％）。（ｔｆ）

