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22/07/2019 17:19

【企業盈喜】安踏體育（２０２０）料中期純利年增長不少於２５％

　　《經濟通通訊社２２日專訊》安踏體育（０２０２０）預期，與截至去年６月底止六個月相
比，今年上半年經營溢利將增長不少於５０％，及純利將增長不少於２５％。純利預期增長主要
由於安踏品牌及其他品牌產品銷售持續強勁增長，導致收益增長超過３５％；經營溢利率較去年
上半年有所增加，主要由於零售業務的貢獻增加，而一般其產生的毛利率較批發業務為高；集團
提前收到政府補助；及經營開支比率相對穩定。（ｋｙ）

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