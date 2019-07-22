【企業盈警】中海石油化學料甲醇價格跌令中期純利降至逾５億人幣

《經濟通通訊社２２日專訊》中海石油化學（０３９８３）公布，集團截至今年６月底期間

將錄得純利約５﹒３５億至５﹒６５億元人民幣，而截至２０１８年６月３０日期間的純利約７

﹒５２億元人民幣。集團預期錄得純利減少的主要原因是甲醇價格下降。

另外，董事會指集團於中國內蒙古呼和浩特市的年設計生產能力２萬噸的天野聚甲醛裝置Ｃ

線已重啟，經過一段時間的試運行，目前運行穩定，相關產品 預計於今年下半年開始實現銷售

。（ｋｙ）

