《經濟通通訊社２２日專訊》中海石油化學（０３９８３）公布，集團截至今年６月底期間
將錄得純利約５﹒３５億至５﹒６５億元人民幣，而截至２０１８年６月３０日期間的純利約７
﹒５２億元人民幣。集團預期錄得純利減少的主要原因是甲醇價格下降。
另外，董事會指集團於中國內蒙古呼和浩特市的年設計生產能力２萬噸的天野聚甲醛裝置Ｃ
線已重啟，經過一段時間的試運行，目前運行穩定，相關產品 預計於今年下半年開始實現銷售
。（ｋｙ）
22/07/2019 17:52
【企業盈警】中海石油化學料甲醇價格跌令中期純利降至逾５億人幣
《經濟通通訊社２２日專訊》中海石油化學（０３９８３）公布，集團截至今年６月底期間
將錄得純利約５﹒３５億至５﹒６５億元人民幣，而截至２０１８年６月３０日期間的純利約７
﹒５２億元人民幣。集團預期錄得純利減少的主要原因是甲醇價格下降。
另外，董事會指集團於中國內蒙古呼和浩特市的年設計生產能力２萬噸的天野聚甲醛裝置Ｃ
線已重啟，經過一段時間的試運行，目前運行穩定，相關產品 預計於今年下半年開始實現銷售
。（ｋｙ）
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