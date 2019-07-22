【企業盈警】靛藍星料中期盈轉虧，除稅後虧損不超過１００萬坡元

《經濟通通訊社２２日專訊》靛藍星（０８３７３）發盈警，預期截至今年６月底止六個月

將錄得除稅後虧損不超過１００萬坡元，而２０１８年同期則錄得除稅後溢利。董事會認為，有

關虧損狀況主要由於收益減少所致，而收益減少則主要由於上一個年度完成手上合約，令進行中

項目的數目下降，導致自該期間開始承前未完成合約價值減少。

於今年６月底，集團的未完成合約價值合共約２２６０萬坡元，其中合約價值合共約

１６７０萬坡元的３份合約乃於今年上半年批出。（ｋｙ）

