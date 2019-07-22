【元朗黑夜】上海商業銀行：屯門及元朗分行暫時關閉

《經濟通通訊社２２日專訊》上海商業銀行宣布，旗下屯門分行及元朗分行，需暫時停止營

業，直至另行通知。

該行指，客戶可以選用網上銀行服務或電話銀行服務，並就事件向客戶致歉，又指，一旦情

況回復正常，將盡快重開上述分行。（ｓｋ）（ｚｚ）

