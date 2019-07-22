《經濟通通訊社２２日專訊》上海商業銀行宣布，旗下屯門分行及元朗分行，需暫時停止營
業，直至另行通知。
該行指，客戶可以選用網上銀行服務或電話銀行服務，並就事件向客戶致歉，又指，一旦情
況回復正常，將盡快重開上述分行。（ｓｋ）（ｚｚ）
22/07/2019 16:32
【元朗黑夜】上海商業銀行：屯門及元朗分行暫時關閉
《經濟通通訊社２２日專訊》上海商業銀行宣布，旗下屯門分行及元朗分行，需暫時停止營
業，直至另行通知。
該行指，客戶可以選用網上銀行服務或電話銀行服務，並就事件向客戶致歉，又指，一旦情
況回復正常，將盡快重開上述分行。（ｓｋ）（ｚｚ）
|生財有道22/07/2019
【科創板】25新股首日掛牌均升1.4倍超預期 安集飆4倍問鼎
|FOCUS22/07/2019
【FOCUS】科創板開門紅考驗在明天 制勝盯緊兩指標
|生財有道22/07/2019
《開市Good Morning》涂國彬：港鐵股價仍會跑贏大市
|興證快訊22/07/2019
港股牛皮
|國際動態22/07/2019
日參院選舉 執政聯盟保過半議席
|生財有道22/07/2019
【嚟緊炒D乜】美高梅盈利復甦明顯暑假賭收料向好，博炒上16元
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰