【元朗黑夜】大新銀行屯門分行及元朗青山道分行暫停服務

《經濟通通訊社２２日專訊》大新銀行（０２３５６）宣布，屯門分行及元朗青山道分行現

已暫停服務，直至另行通告。

該行指，客戶可考慮使用電話銀行、網上理財及流動理財服務，或親臨其他分行處理帳戶事

宜。（ｓｋ）（ｚｚ）

