《經濟通通訊社２２日專訊》大新銀行（０２３５６）宣布，屯門分行及元朗青山道分行現
已暫停服務，直至另行通告。
該行指，客戶可考慮使用電話銀行、網上理財及流動理財服務，或親臨其他分行處理帳戶事
宜。（ｓｋ）（ｚｚ）
22/07/2019 16:46
【元朗黑夜】大新銀行屯門分行及元朗青山道分行暫停服務
《經濟通通訊社２２日專訊》大新銀行（０２３５６）宣布，屯門分行及元朗青山道分行現
已暫停服務，直至另行通告。
該行指，客戶可考慮使用電話銀行、網上理財及流動理財服務，或親臨其他分行處理帳戶事
宜。（ｓｋ）（ｚｚ）
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