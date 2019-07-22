【企業盈喜】阜豐集團（５４６）料中期純利按年增長不低於８０％

《經濟通通訊社２２日專訊》阜豐集團（００５４６）發盈喜，預期截至今年６月底止六個

月的淨利潤將按年增長不低於８０％。

集團解釋，淨利潤增加，主要由於同行企業在定價及產量方面的不理性競爭程度降低，行業

供過於求的情況持續改善，令味精業務取得更佳表現，以及去年第四季味精價格走強，並在今年

上半年繼續小幅上漲，令味精業務的毛利及毛利率增加。（ｓｋ）

