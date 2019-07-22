《經濟通通訊社２２日專訊》阜豐集團（００５４６）發盈喜，預期截至今年６月底止六個
月的淨利潤將按年增長不低於８０％。
集團解釋，淨利潤增加，主要由於同行企業在定價及產量方面的不理性競爭程度降低，行業
供過於求的情況持續改善，令味精業務取得更佳表現，以及去年第四季味精價格走強，並在今年
上半年繼續小幅上漲，令味精業務的毛利及毛利率增加。（ｓｋ）
22/07/2019 17:20
【企業盈喜】阜豐集團（５４６）料中期純利按年增長不低於８０％
《經濟通通訊社２２日專訊》阜豐集團（００５４６）發盈喜，預期截至今年６月底止六個
月的淨利潤將按年增長不低於８０％。
集團解釋，淨利潤增加，主要由於同行企業在定價及產量方面的不理性競爭程度降低，行業
供過於求的情況持續改善，令味精業務取得更佳表現，以及去年第四季味精價格走強，並在今年
上半年繼續小幅上漲，令味精業務的毛利及毛利率增加。（ｓｋ）
|生財有道22/07/2019
【科創板】25新股首日掛牌均升1.4倍超預期 安集飆4倍問鼎
|FOCUS22/07/2019
【FOCUS】科創板開門紅考驗在明天 制勝盯緊兩指標
|生財有道22/07/2019
《開市Good Morning》涂國彬：港鐵股價仍會跑贏大市
|興證快訊22/07/2019
港股牛皮
|國際動態22/07/2019
日參院選舉 執政聯盟保過半議席
|生財有道22/07/2019
【嚟緊炒D乜】美高梅盈利復甦明顯暑假賭收料向好，博炒上16元
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰