【企業盈警】亞勢備份（０８２９０）料中期業績盈轉虧

《經濟通通訊社２２日專訊》亞勢備份（０８２９０）發盈警，預期截至今年６月底止六個

月將盈轉虧，錄得虧損淨額。

公司指，盈轉虧主要由於舊版Ａｈｓａｙ備份軟件 第六版的軟件使用權於去年底停止使用

，導致客戶租賃所產生的收益減少；上一年度少數客戶大量採購引致該期間使用權銷售的收益減

少；平均員工人數增加導致員工成本增加；以及經營開支增加，主要為法律及專業費用、廣告及

市場營銷開支，和無形資產攤銷的增加。（ｓｋ）

