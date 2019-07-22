《經濟通通訊社２２日專訊》亞勢備份（０８２９０）發盈警，預期截至今年６月底止六個
月將盈轉虧，錄得虧損淨額。
公司指，盈轉虧主要由於舊版Ａｈｓａｙ備份軟件 第六版的軟件使用權於去年底停止使用
，導致客戶租賃所產生的收益減少；上一年度少數客戶大量採購引致該期間使用權銷售的收益減
少；平均員工人數增加導致員工成本增加；以及經營開支增加，主要為法律及專業費用、廣告及
市場營銷開支，和無形資產攤銷的增加。（ｓｋ）
22/07/2019 17:55
【企業盈警】亞勢備份（０８２９０）料中期業績盈轉虧
《經濟通通訊社２２日專訊》亞勢備份（０８２９０）發盈警，預期截至今年６月底止六個
月將盈轉虧，錄得虧損淨額。
公司指，盈轉虧主要由於舊版Ａｈｓａｙ備份軟件 第六版的軟件使用權於去年底停止使用
，導致客戶租賃所產生的收益減少；上一年度少數客戶大量採購引致該期間使用權銷售的收益減
少；平均員工人數增加導致員工成本增加；以及經營開支增加，主要為法律及專業費用、廣告及
市場營銷開支，和無形資產攤銷的增加。（ｓｋ）
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