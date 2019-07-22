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即市新聞

22/07/2019 10:01

《環球視野－包樂德》環球經濟放緩接近尾聲？

　　《環球視野》股票投資者非常期待美國聯儲局於７月和９月會議上調低聯邦基金利率，將利
率區間降至１﹒７５％至２％。其他央行的立場亦遠較先前溫和，並幾乎一致減息。超低貼現率
代表未來盈利的現值更高，因此股市上升。
　　導致去年全球經濟下滑的因素似乎正在消散。中國放寬借貸限制，並試圖以減稅和新增基建
開支促進經濟增長。法國示威運動和德國汽車排放問題對歐元區的短期拖累已告一段落。各地央
行立場轉趨寬鬆，利率亦大幅下跌。中國經濟增長一旦有所回升，歐元區和發展中國家的出口便
可望增加。美國庫存於去年底升至過剩水平後，現時正緩慢下降。隨著中美兩國重啟談判，貿易
緊張局勢正在降溫。
　　這些利淡因素逐漸消失後，經濟增長應會改善。若這情況發生，目前將是２００８年金融危
機以來第三次的周期中段放緩，亦是２０１５年工業衰退的重演。當時的工業衰退嚴重，但最終
未對消費者構成影響。家庭開支穩健，令美國當時免於陷入經濟衰退，我們預期今次亦將出現相
同情況。
　　美國經濟擴張於今年７月踏入第１１年，成為美國史上最長的經濟擴張期。貿易陰霾暫時並
未影響小型企業，該等企業的擴張計劃及樂觀情緒均接近歷史紀錄水平。勞工市場轉趨緊絀，工
資增長強勁，吸引民眾重返勞工市場，推高總家庭收入。工資處於最低十分位的工人職位增長最
強，工資增長亦最迅速。消費信心維持高企。資本開支龐大帶動生產力增長穩健回升，現時遠高
於２％，是多年來最佳水平。
　　通脹溫和，加上工資增長高於３％，意味民眾生活水平上升，支持家庭開支維持穩健強韌。
隨著庫存減少，第二季經濟增長可能疲弱，但這將對未來增長有利。隨著按揭利率下跌以及樓價
升幅減慢，房屋市場活動應能加快今年經濟增長。工資增長已於強勁水平靠穩，但應會再次上升
，並使企業增加投資，以控制單位勞工成本。我們預期今明兩年經濟增長介乎２％至２﹒５％
。這美國史上最長的經濟擴張期應能至少再持續一年。
　　若全球增長出現轉佳跡象，可望在２０２０年初為環球股票價格帶來支持，但只有溫和上升
空間。美元轉弱和央行立場寬鬆，意味非美國股票的表現或會較佳。隨著環球經濟增長向好，長
期環球政府債券孳息和通脹應會在今年夏季見底。因此，混合收益投資者應保持審慎，並繼續投
資於優質的短至中期債券。在未來六至九個月，高收益和新興市場信貸或可帶來較佳回報。
《信安環球投資首席環球經濟師　包樂德》

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