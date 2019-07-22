《保險觸覺－李劍雲》旅遊保險為自駕遊添安心保障

《保險觸覺》在香港繁忙的公路上，有不少交通意外因動物而起，除了令車輛損毀及動物傷

亡外，嚴重者更會危及人命安全。其實，在外地亦有很多同類的交通意外，特別是當我們選擇自

駕遊以享受自主旅程樂趣之時，謹記要時刻留意路面情況，也不要忽略與動物相關的風險，並於

出發前購買一份旅遊保險以獲得全面保障。



＊出租汽車保設有自負額＊



雖然在外地租車時，汽車公司都會要求租車人士購買一份汽車全保，以防一旦發生意外，可

用作支付車輛損毀的維修費用，以及第三者責任保障。不過，汽車全保往往都附設自負額，即受

保人仍要為索償負起一定的墊底費。

舉例說，假如受保人在公路上不小心撞到一隻袋鼠，令到車頭嚴重損毀，維修費折合約

７０００港元，受保人須要支付２０００港元的自負額，其餘的費用則由汽車全保覆蓋。在這種

情況下，旅遊保險的租車自負額保障便發揮作用。以ＡＸＡ安盛旅遊保險為例，租車自負額保障

高達３０００港元，受保人為維修汽車所付的自負額回港後可以全數獲得賠償。假如需要索償，

受保人應保留相關的汽車索償紀錄及支付自負額的單據；如果情況許可，應拍攝意外現場照片作

為證據，回港後盡快以書面通知旅遊保險公司。



＊行程延誤，保障必需住宿及膳食＊



曾有受保人於外地旅遊的最後一天駕車往機場途中遇上交通意外，引致未能趕上原訂航班回

港。如果航空公司未能提供必需住宿及膳食，每名受保人可以索償有關合理開支至最高５０００

港元。部分保險公司提供２４小時海外緊急援助服務，讓受保人面對不同的意外都能獲得即時支

援。

當然，旅遊保險的作用不只限於租車保險的自負額，還包括醫療、財物損失及行程延誤等等

保障。再以與動物相關的事件為例，近年日本奈良發生了多宗鹿攻擊遊人的事件，根據日本放送

協會報道，２０１８年有約２０９人因受奈良鹿攻擊而受傷的個案。假如受保人被鹿襲擊而受傷

或染病，其引致的醫療開支都可獲得賠償，上限達５０萬港元。

最後，旅遊保險並非只在旅程中發揮保障作用。相信大家對早前斯里蘭卡的連環爆炸案仍記

憶猶新，在投保旅遊保險後，於出發前７日內香港政府對目的地發出紅色或黑色旅遊警示，受保

人因而取消行程也可獲得部分賠償。因此，大家在預訂了機票和住宿後，就應即時投保旅遊保險

，以獲得即時保障。

假如在外地自駕時發生意外，首先要保持冷靜並確認是否有人受傷，隨後在安全的情況下拍

下現場情況，並致電當地警方報警及通知當地租車公司，記得要向警方索取事故證明文件，否則

或不能向保險公司提出索償。註：保險產品須受有關保單的條款及細則約束。

《ＡＸＡ安盛一般保險零售業務主管 李劍雲》

