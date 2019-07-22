內地科創板開啟，港股收跌３９４點報２８３７１，失守十天百天線

《經濟通通訊社２２日專訊》隔晚美股全線低收，聯儲局官員對於本月底減息的決定及幅度

有保留，令本港地產股受壓。今日內地科創板首批股份上市，資金流向內地市埸，令港股今早低

開１５３點報２８６１２點，經已失守１００天線（約２８６４５點），午後Ａ股回吐令港股跌

幅逐漸擴大，一度瀉４６１點，為全日最低位２８３０３點，最終全日收跌３９４點或

１﹒３７％，報２８３７１點，穿十天（２８４５９點）、廿天（２８５１５點）及百天線

（２８６４２點）。主板成交僅６７７﹒５０億元增加０﹒２％。

國企指數報１０７７０，跌１３９點或１﹒２８％。

上證綜指收報２８８６，跌３７點或１﹒２７％。深成指報９１２２，跌１０５點或

１﹒１５％。兩市全日成交４１４１﹒２５億人幣增加１８﹒３％。

重磅股方面，港交所（００３８８）走勢弱，挫２﹒４９％，盤中低見２６５﹒４元，穿百

天線（約２６７﹒９４２元），報２６６﹒６元；友邦（０１２９９）跌１﹒５３％，報

８７﹒１５元；騰訊（００７００）挫１﹒１６％，報３５７﹒６元；匯控（００００５）軟０

﹒９２％，報６４﹒４５元；中移動（００９４１）走低１﹒９１％，報６９﹒３元；建行（０

０９３９）蒸發１﹒４４％，報６﹒１６元；平保（０２３１８）全日挫１﹒６２％，報

９３﹒９元。



＊本地地產股回吐，安踏無懼狙擊成最佳國指股＊



由於美國聯儲局官員對七月減息預期沒有一致看法，另外元朗及屯門多間大型廣場的商店中

午後陸續拉起大閘暫停營業，本地地產股普遍向下，其中九龍倉置業（０１９９７）挫

３﹒１７％，報５０﹒４５元，為跌幅最大恆指成分股；新地（０００１６）蒸發２﹒５８％，

報１３２﹒３元；新世界（０００１７）走低２﹒４２％，報１２﹒１２元；恆地

（０００１２）軟１﹒８３％，報４２﹒９元；信和置業（０００８３）跌１﹒３４％，報

１３﹒３元。

里昂預期下半年博彩收入增長仍較緩慢，將今年博彩收入增長預測降至３％，濠賭股全線走

低，銀河娛樂（０００２７）走低２﹒６１％，報５５﹒９５元；澳博控股（００８８０）挫１

﹒９９％，報９﹒３５元；永利澳門（０１１２８）和金沙（０１９２８）被中金下調其評級至

「中性」，兩個同樣挫近２％，分別報１８﹒７８元及４０﹒２５元；美高梅中國

５７（０２２８２）走低２﹒５７％，報１３﹒６４元。

體品股表現個別走，安踏（０２０２０）今早再遭沽空機構渾水狙擊，中午安踏發澄清公告

，強烈否認報告中的指控，狙擊亦無阻安踏升勢，全日漲１﹒８７％，報５７﹒３元，為表現最

佳國指股；李寧（０２３３１）漲２﹒８９％，報１９﹒９２元；３６１度（０１３６１）軟０

﹒７２％，報１﹒３８元；特步（０１３６８）微升１﹒０３％，報４﹒９１元；內地傳媒報道

指，多隻ＱＤＩＩ看好多隻運動及服裝類股份，其中包括申洲（０２３１３），而上投摩根全球

新興市場亦將申洲國際列入第八大重倉股，該股全日微升０﹒４５％，報１１０﹒６元。



＊內險、中資電訊股普遍向下，中國通號急回吐＊



內險股普遍回落，新華保險（０１３３６）回吐１﹒５６％，報３７﹒８５元；中人保

（０１３３９）挫１﹒７９％，報３﹒３元；財險（０２３２８）被摩根大通於上周一

（１５日）減持１１４２萬股，該股全日挫２﹒２４％，報９﹒１５元；中人壽（０２６２８）

獲中金看好，全日仍挫１﹒９３％，報２０﹒３５元；眾安在綫（０６０６０）分別被大和及大

摩下調其目標價，該股蒸發２﹒５３％，報１８﹒５２元。

中資電訊股全線走低，聯通（００７６２）６月份增加４Ｇ用戶１７﹒５萬戶，惟全日挫２

﹒４３％，報８﹒０４元；中國電信（００７２８）軟１﹒８７％，報３﹒６８元；中國鐵塔（

００７８８）跌１﹒９％，報２﹒０６元。

軟件股個別走，金山軟件（０３８８８）旗下公司或於科創板上市，大漲８﹒３３％，報１

７﹒１６元；阿里健康（００２４１）軟０﹒９７％，報７﹒１３元；金蝶國際（００２６８）

挫１﹒２９％，報７﹒６６元；美團點評（０３６９０）走低２﹒４５％，報６５﹒６元；中國

通號Ａ股（滬：６８８００９）今日上市，且為其中成交最旺股份，致Ｈ股（０３９６９）今早

先升，後隨Ａ股跌幅擴大而瀉１１﹒７１％，報５﹒４３元。（ｊｔ）

